Cuáles son los mitos detrás de la nicotina, uno de los componentes principales de los cigarrillos.

La nicotina ha sido señalada durante años como una de las causantes de las enfermedades producidas por el consumo de tabaco. Sin embargo, esta afirmación requiere de un análisis más profundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otras instituciones sanitarias globales y locales, han exhortado a los fumadores a dejar los cigarrillos demostrando científicamente el daño que producen. Si bien lo mejor que puede hacer un fumador adulto es dejar de serlo, es cierto que la nicotina no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con fumar. Por eso, es importante analizar el mito y la realidad más generalizados respecto al hábito de fumar, pues solo así se ayudará a los consumidores adultos a tomar las mejores desiciones y a buscar alternativas para lograr alcanzar una mejor calidad de vida.

Mito:

La nicotina es la principal causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Falso

Realidad:

La nicotina crea adicción. Cuando se inhala nicotina, el cuerpo la absorbe a través de los pulmones y el torrente sanguíneo, llegando hasta los órganos y el cerebro donde desencadena la liberación de dopamina y otros neurotransmisores que son estimulantes.

Si bien está contenida de forma natural en el tabaco, y es adictiva, no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. La verdadera culpable es la combustión, que libera sustancias nocivas contenidas en el cigarrillo y que son inhaladas por el fumador.

Un informe de NICE (National Institute for Health and Care Excellence) concluye que “son principalmente las toxinas y carcinógenos del humo del tabaco, no la nicotina, los que causan enfermedades”.

Conclusión:

La nicotina es una de las razones por las que la gente fuma, junto con el sabor y el ritual. Por eso, para que los fumadores adultos se cambien de los cigarrillos a las alternativas libres de humo, estos productos deben contener nicotina.

Contra la desinformación:

Es importante que la población adulta de fumadores que busca reducir los efectos nocivos a su salud y que a la vez quiere cuidar a las personas cercanas, tenga información suficiente sobre los efectos de las sustancias y conozca la existencia de las alternativas de riesgo reducido.

De acuerdo con un artículo médico publicado en National Library of Medicine del National Institutes of Health, “debido a que la nicotina es la base de la adicción y sustenta el tabaquismo, es lógico considerar el mantenimiento de la nicotina como una posible alternativa al consumo de tabaco para los fumadores que no pueden dejar de fumar”.

En ese sentido, el artículo indica que se ha demostrado que la administración de terapia de reemplazo de nicotina en fumadores reduce las tasas de tabaquismo, y entre aquellos que reducen su hábito de fumar, promueve el abandono. De esta forma, indica, un sistema de administración de nicotina inhalada con una dinámica similar a la de fumar un cigarrillo podría ser un avance en la búsqueda de la reducción de daños.

Por ejemplo, los calentadores de tabaco no generan combustión, solo calientan láminas de tabaco. De ese modo, se reduce drásticamente la liberación de sustancias nocivas asociadas a las enfermedades de tabaquismo y el fumador sigue obteniendo nicotina, la cual está naturalmente contenida en el producto.

De este modo, los productos compuestos por nicotina y que eliminan la combustión pueden ayudar a apoyar los objetivos de salud pública al alentar a los fumadores que, de otro modo seguirán fumando, a abandonar los cigarrillos y cambiar completamente a productos sin humo, sostienen desde Phillip Morris Internacional., compañía tabacalera que ha declarado su objetivo de crear un futuro Sin Humo.

Cabe subrayar que, si bien los expertos en la salud señalan que dejar el cigarrillo y la nicotina por completo es la mejor opción, los esfuerzos para un mundo libre de humo de tabaco son esenciales para brindar alternativas a los fumadores adultos que seguirán fumando. Para ellos, entender la diferencia entre el tabaco calentado, el tabaco en combustión y la nicotina, será clave para tomar una decisión informada sobre su siguiente paso.

