Él tenía una especial habilidad para halagarla. Humana al fin, no la trataba como mujer de Estado sino como mujer simplemente. "No hay honor y no hay recompensa –le escribía- que (igualara) el sentirse ocupando un lugar en los benévolos pensamientos de Vuestra Majestad". "Llegué de veras a creer que iba a abrazarme", le confió Disraeli a un amigo, relatando una audiencia con la Reina, tan feliz era ella con las cosas que él le contaba. "Amo a la Reina –se confiaba también-. Es quizás la única persona que me queda en el mundo a quien amo de veras".