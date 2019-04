Respuesta: ¿Cómo podría morir, si Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos, y de todos los varones hasta su octavo día de vida, el de su circuncisión, y de todas las niñas hasta su vigésimo día? No obstante, siempre que vea vuestros tres nombres escritos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarle la vida´.