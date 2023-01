Los secretos Jeremy Renner: su insólito primer trabajo pago de actor y las fotos desnudo en la batalla con su ex

Jeremy Renner sufrió un accidente en Reno, Nevada, que lo dejó en estado crítico (AFP)

Jeremy Renner pasa un mal momento personal luego de sufrir graves heridas en su cuerpo tras ser atropellado por su propio vehículo quitanieves cerca de su casa de Reno, Nevada. El actor, que protagonizó múltiples proyectos de la saga Marvel y ha sido nominado a dos premios Oscar, fue trasladado en helicóptero a un hospital local y fue operado para descomprimir el los golpes en el pecho y las piernas que le dejó el incidente.

El intérprete de 51 años llevó tranquilidad a sus fans con una imagen en su cuenta de Instagram en donde se encuentra visiblemente lastimado de la cara y acostado en una cama de hospital. “Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy muy estropeado para estar escribiendo ahora, pero les mando mucho amor a todos”, expresó.

Sus proyectos en cine y TV podrían quedar en suspenso por el tiempo en que tardará en recuperarse.

De maquillador a superhéroe

Jeremy Renner (Photo by Amy Graves/WireImage)

Renner nació en Modesto, California. Sus padres se casaron cuando eran adolescentes y se divorciaron cuando él tenía diez años. Es el mayor de siete hermanos. Al terminar la secundaria, estudió informática y criminología, antes de tomar una clase de teatro como materia optativa y decidió dedicarse a la actuación. Comenzó en Hollywood con apariciones en TV y en el videoclip del hit “Trouble” de P!nk a principios de los años 2000. Luego, le llegó la pportunidad de filmar la la película ‘S.W.A.T.” y se posicionó como actor de películas de acción. Hoy es el superhéroe Hawkeye en el mundo cinematográfico de Marvel. No obstante, años antes de convertirse en una figura mundial, probó con todo tipo de trabajos.

Apostó a la interpretación sin tener contactos en la industria. Sus primeros trabajos incluyeron actuar de sospechoso para estudiantes de la Policía de Los Ángeles.

“Un hombre entra y me dice: ‘Oye, ¿quieres ganar USD50?’”, recordó Renner en una entrevista de L.A. Times de 2010, en referencias a su primer personaje pago “El trabajo consistía en ayudar a entrenar a los cadetes de la academia de policía. Me pusieron en una habitación del tamaño de un armario y me dijeron: ‘Recibimos una llamada sobre un tipo que está creando incidentes. Queremos que te resistas al arresto’. ‘Entendido.’ Él entra, ‘Cálmese, señor’. Empiezo a enloquecer y le doy patadas en las partes íntimas a los agentes”.

El dos veces nominado al Oscar por “The Town” y “The Hurt Locker” estaba interesado en seguir una segunda carrera en el mundo del espectáculo como cantante de rock. Durante un tiempo fue parte de un grupo llamado Sons of Ben, que incluía a miembros de Tonic, una banda conocida por el hit “If You Could Only See”. “Terminamos haciendo un montón de conciertos acústicos por la ciudad”, dijo Renner a Playboy en una entrevista de 2015.

Renner ha cantado en películas como “North Country”, “Love Comes To The Executione” y “Tag”. En 2020, en plena pandemia, regresó a la música con el sencillo “The Medicine”. “Siempre he encontrado que la música es una de las pocas cosas que unen a las personas de una manera pura”, escribió en Instagram. “Mi familia fue mi primer amor, y luego la música”, dijo Renner a la revista People. “La actuación llegó a mi cerebro a los 20″.

Jeremy Renner en el videoclip del hit “Trouble” de P!nk

Renner es conocido por interpretar a tipos duros en las películas. Sin embargos, en sus inicios trabajó como maquillador en un local de Lancôme en un centro comercial. En ese entonces, en los años 90, necesitaba un trabajo diario para cubrir sus gastos. En la actualidad, no necesita seguir actuando para tener un gran estilo de vida ya que tiene otra pasión que le genera millones: el sector inmobiliario. Cuando inició su carrera, el actor comenzó un negocio paralelo en la compra, renovación y reventa de casas. Según un informe de Bloomberg de 2016, Renner había comprado y remodelado más de 20 casas.

Esta forma de ganar dinero le permite no tener que tomar personajes por necesidad, sino por convicción y pasión. Hace unos años, rechazó el papel de “Hellboy” en la película de Guillermo del Toro, porque el guion no le produjo ninguna empatía con el personaje. “Me encanta decirles que se jodan a los productores”.

Siendo ya conocido por el público, el protagonista de “The Bourne Legacy” también probó en invertir en el mundo tecnológico y decidió lanzar una aplicación que, lamentablemente, fracasó. Los usuarios no entendían lo que se suponía que debían hacer o por qué deberían gastar dinero en la plataforma. En 2019, el actor la eliminó con un mensaje de despedida. “Lo que se suponía que era un lugar para que los fanáticos se conectaran entre sí se convirtió en un lugar que es todo lo que detesto y no toleraré”, explicó.

Un tipo duro dentro y fuera de la pantalla

Jeremy Renner en la cinta Los Vengadores. (Foto cortesía)

Renner es un tipo al que llaman cuando una película necesita un tipo irreverente y tosco, pero al principio de su carrera, Hollywood empujó al actor en una dirección muy diferente. En ese momento, los agentes y los directores de casting lo vieron más en el molde de villano que como un posible próximo Harrison Ford.

El actor tuvo primer papel principal en una película sobre crímenes reales en “Dahmer”(2002) sobre Jeffrey Dahmer que asesinaba a jóvenes homosexuales, los descuartizaba y comía parte de sus cuerpos. Si “S.W.A.T.” no hubiera llegado y cambiado la trayectoria de su carrera, Renner podría haberse convertido en el tipo de actor cuyo nombre aparece cada vez que es hora de elegir al malo de la pantalla grande.

Renner, que es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, gracias a su nominación por interpretar al detonador de bombas en “The Hurt Locker”, viajó a Vancouver, Canadá, para filmar “Misión Imposible: Ghost Protocol” en 2011. En declaraciones a la prensa, el actor afirmó que trabaja tiempo completo para evitar meterse en problemas. “Hay demasiado tiempo libre haciendo películas. Eso conduce al aburrimiento. Y eso genera problemas”, dijo en una entrevista.

Jeremy Renner en una escena de The Hurt Locker (2008)

Por eso a Renner le gusta siempre estar trabajando. Consiguió trabar junto a Tom Cruise después de que Paul Thomas Anderson decidiera que necesitaba más tiempo para pensar si era el actor correcto para “The Master”, que fue dirigida y coproducida por el cineasta y protagonizada por Joaquin Phoenix. “Sentía que no estaba del todo listo”, reconoció el actor.

En una entrevista con Playboy, el actor contó algún incidente violento que ha protagonizado en la vida real. “He estado en altercados”. En una oportunidad, relató, un tipo se emborrachó y empujó a Julia Stiles, su coprotagonista en “A Little Trip to Heaven”. “Amablemente lo estrangulé y solucioné la situación. También he tenido que ahorcar a personas porque empujaron a mi madre o tiraron a mi hermana, pero nunca me sentí rudo”.

“Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy muy estropeado para estar escribiendo ahora, pero les mando mucho amor a todos”, escribió el actor de 51 años

En el set de rodaje, Renner se lesionó ambos brazos al filmar un truco en la comedia “Tag”. Aún así, siguió trabajando y filmó la secuela de “The Avengers”. “No detendrá las cosas que debo hacer”, dijo Renner a los periodistas en el festival de cine de Karlovy Vary en la República Checa. “Realmente no afectará mi trabajo. Estoy haciendo todo lo que puedo para curarme más rápido”, dijo a los periodistas.

Pero ahora la situación es más dificil. El grave accidente que sufrió días atrás cuando fue atropellado por un quitanieves podría afectar a su carrera a largo plazo por las graves heridas que sufrió en sus piernas. Pese a ser operado con éxito, aún se desconoce el tiempo que le llevará recuperarse y si podrá volver a protagonizar escenas de acción de alto riesgo.

Amenazas, sexo y drogas, el culebrón familiar

Jeremy Renner acusó a su ex esposa de mostrar fotos de él desnudo para humillarlo y quitarle la custodia de su hija

El actor y su ex esposa, Sonni Pacheco, protagonizaron una dura batalla por la custodia de su hija Ava. Renner enfrentó acusaciones muy serias. De acuerdo a documentos legales, la mujer lo acusó de amenazarla con matarla y que estaba bajo los efectos del alcohol y de la cocaína en ese momento.

Pacheco también declaró que una niñera escuchó a la estrella de Hollywood decir que iba a ir a la casa de su ex esposa a asesinarla y luego se quitaría la vida porque “era mejor que Ava no tuviera padres que tener a Sonni como madre”.

Según el testimonio de Pacheco, Renner se puso una pistola en la boca, amenazó con suicidarse y disparó la pistola al techo mientras su hija dormía en su habitación. También acusó al actor de estar bajo la influencia de estupefacientes mientras cuidaba a Ava y que en una oportunidad dejó cocaína expuesta en el baño al que su hija tenía acceso.

También afirmó de que no le pagaba los USD 16.000 al mes en la manutención de su hija. Mientras, Renner solicitó a la Justicia que se redujeran los pagos de manutención porque la pandemia de coronavirus había afectado sus ingresos.

Jeremy Renner y su ex esposa Sonni Pacheco con su hija Ava

Renner se defendió y afirmó que las acusaciones de su ex eran un “invento” porque está enojada porque su relación nunca funcionó y estaba buscando dinero. Aseguró que no abusa de las drogas o el alcohol e incluso afirmó que se sometió a pruebas de drogas durante 3 meses para terminar con las acusaciones de su ex. De acuerdo a su versión, todas esas pruebas resultaron negativas.

Afirmó que incluso contrató a un especialista en salud mental para controlar sus visitas con Ava para demostrar que era un padre sobrio y capaz. También aseguró que la madre de su hija tiene problemas psicológicos y quiere que el tribunal limite su tiempo con la niña hasta que ella reciba tratamiento médico.

Renner y Pacheco dieron la bienvenida a su hija en 2013 y se casaron en 2014. Pero menos de un año después se divorciaron.

El intérprete denunció ante los tribunales que su ex lo humilló enviando fotos de él desnudo a la asistente social. Ademas, aseguró que Pacheco es adicta a las drogas y al sexo lo que hace que se pregunte si está en condiciones de criar a su hija Ava.

Según documentos legales, obtenidos por el sitio TMZ, la estrella de “The Avengers” y Pacheco intercambiaron fotos de ellos al desnudo mientras estaban casados, y ese material íntimo fue utilizado por Pacheco en la batalla por la custodia de la niña. Al parecer y de acuerdo a la palabras de Renner, su ex exhibió las fotos de sus genitales a sus abogados y a la persona a cargo de la custodia para “causarme vergüenza extrema”.

Renner afirmó que ella también amenazó con vender las fotos de él a los medios.

Los documentos alegan que Sonni está obsesionada con la vida sexual de Jeremy y de aquellos que están en su órbita, incluida una de sus niñeras. Y dijo que la obsesión de su ex con el sexo se expresa en sus esculturas, que él llama sexualmente “explícitas” y “perturbadoras”. En su declaración judicial, el dos veces nominado al Oscar señaló que estaba profundamente preocupado de que Sonni esté “exponiendo a Ava a ese material oscuro, gráfico y sexual a diario”.

En una entrevista con Men’s Health, Renner reveló que Marvel podría haberlo despedido por sus requisitos de filmación para dedicar tiempo a su hija, Ava. No obstante, recibió una inesperada respuesta de la pequeña cuando le dijo que iba a estar más tiempo en casa: “Quiero pasar el rato con mis amigos y no quiero estar tanto contigo, papá'”.

