Leonardo DiCaprio volvió a una vieja costumbre: fue fotografiado junto a la modelo Victoria Lamas, de 23 años

Leonardo DiCaprio fue fotografiado celebrando Año Nuevo junto a la modelo Victoria Lamas, de 23 años

Leonardo DiCaprio y Victoria Lamas fueron vistos celebrando juntos la llegada de 2023 en St. Barts. La estrella de “Titanic”, de 48 años, y su nuevo amor, de 23, estuvieron de fiesta en un yate para celebrar la víspera de Año Nuevo, señaló una fuente a Page Six, alimentando aún más rumores de romance.

A pesar de que círculo cercana del actor alegan que son sólo amigos, es su cuarto encuentro en menos de un mes.

DiCaprio vestía de manera informal para la fiesta del barco, luciendo una camiseta blanca, una gorra de béisbol gris y gafas de sol oscuras.

Sus amigos el rapero Drake y el actor Tobey Maguire también fueron vistos en el barco de lujo el sábado.

Victoria Lamas, la modelo de 23 años que es señalada como la nueva novia de Leonardo DiCaprio

La última reunión de DiCaprio y Victoria se produce después de que fueron vistos cenando en un restaurante el mes pasado.

Aunque el actor tiene una inclinación bien documentada por enamorarse de mujeres más jóvenes, una fuente cercana al actor le dijo a Page Six en ese momento que no estaba saliendo con la modelo.

“Ambos estaban sentados (no uno al lado del otro) en una cena de grupo grande”, explicó una fuente, después de que surgieron fotos de la cena. “También se sumaron otras personas en el automóvil”.

El actor de “Don’t Look Up”, por su parte, ha estado viviendo su mejor vida de soltero desde que rompió con su pareja, la actriz argentina Camila Morrone, en agosto.

Tras la ruptura, DiCaprio fue relacionado con la supermodelo Gigi Hadid después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones en Nueva York y Milán.

Fueron fotografiados en Casa Cipriani en la ciudad de Nueva York en noviembre de 2022.

Leonardo DiCaprio es visto en Milán durante la Semana de la Moda. La llegada de Leo se produjo inmediatamente después de la llegada de Gigi Hadid, lo que alimentó aún más los rumores de romance (The Grosby Group)

Tras conocerse un posible romance de la modelo, fueron muchos los que indicaron que el protagonista de “El lobo de Wall Street” y “El renacido” estaría ampliando su rango de edad al momento de elegir pareja después de ganarse la reputación de terminar las cosas con sus novias cuando llegan a los 25.

“Se están conociendo”, compartió una fuente a People. “DiCaprio no es alguien que está entrando y saliendo de las relaciones”, señaló un informante a Page Six. “Él no salta de una relación a otra. Se lo están tomando con calma”.

Leonardo DiCaprio y Camilla Morrone en St Barth en enero de 2022 (The Grosby Group)

De confirmarse el romance con la modelo Victoria Lamas, de 23 años, Leo volvió a su vieja tradición de salir con mujeres de menos de 25.

El ganador del Oscar terminó con Morrone, solo unos meses después de que la actriz cumpliera 25 años.

Aunque DiCaprio y Morrone mantuvieron en privado los detalles de su relación, la argentina admitió en una entrevista de 2019 con Los Angeles Times que se sentía frustrada con la atención de los medios por la diferencia de edad entre ellos. “Hay tantas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad. Creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir”, dijo.

