Revelan nuevos detalles del inesperado romance entre Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid

Tras separarse de la argentina Camila Morrone, Leonardo DiCaprio estaría saliendo con la top model Gigi Hadidy

La top model Gigi Hadid, de 27 años, y Leonardo DiCaprio, de 47, siguen adelante con su incipiente e inesperado romance, pero fuentes cercanas a la pareja dijeron a medios estadounidenses que están “tomando las cosas con calma”. El ganador del Oscar está recién separado de la argentina Camila Morrone después de cuatro años de noviazgo.

DiCaprio y Hadid han estado pasando tiempo en la ciudad de Nueva York, varias fuentes le dijeron a la revista People. Hasta ahora ninguno de los dos ha hablado al respecto, pero de ser cierto, el actor rompería con la tradición de sólo salir con mujeres menores de 25 años.

“Se están conociendo”, compartió una fuente a la publicación, y agregó que aún no están formalmente de novios. “Leo definitivamente está interesado en Gigi”, añadió otra persona cercana al actor. La pareja se acercó en salidas grupales ya que tienen varios amigos en común. Pero ahora las cosas van más en serio y han comenzado a tener citas.

“DiCaprio no es alguien que está entrando y saliendo de las relaciones”, dijo una fuente a Page Six. “Él no salta de una relación a otra. Se lo están tomando con calma”.

Fueron vistos juntos el sábado por la noche en una fiesta exclusiva organizada por los amigos DiCaprio, Richie Akiva y Darren Dzienol, en Soho. Y según el citado, la pareja compartió varias salidas la semana pasada, pero los dos todavía se están “conociendo”.

Hadid y DiCaprio se han visto varias veces a lo largo de los años, pero nunca desde un plano romántico hasta ahora.

Hicieron su debut como pareja cuando se sentaron juntos en la primera fila de los Oscar en febrero de 2020

La relación se conoce sólo 15 días después de que se revelara que la estrella de “Titanic” se había separado de Morrone, solo unos meses después de que la modelo y actriz cumpliera 25 años.

Aunque DiCaprio y Morrone mantuvieron en privado los detalles de su relación, Morrone admitió en una entrevista de 2019 con Los Angeles Times que se sentía frustrada con la atención de los medios por la diferencia de edad entre ellos. “Hay tantas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad. Creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir”, dijo.

Después de su separación, una fuente le dijo a la revista People que Morrone “está bien”.

“Ella sigue con su vida. No está en contacto con Leo”, agregó la fuente. Parte de ese grupo son las amigas modelo Kendall Jenner y Hailey Bieber, quienes fueron vistas con la argentina compartiendo una noche de chicas a principios de este mes en Los Ángeles.

De confirmarse el romance, el protagonista de “El lobo de Wall Street” y “El renacido” estaría ampliando su rango de edad al momento de elegir pareja después de ganarse la reputación de terminar las cosas con sus novias cuando llegan a los 25.

Zayn Malik y Gigi Hadid (Foto: Twitter@xharrysgolden)

Mientras tanto, Hadid comparte a su hija Khai, de 2 años, con su ex novio, el cantante Zayn Malik.

DiCaprio ha sido fotografiado pasando tiempo en la ciudad de Nueva York desde la ruptura, donde Hadid vive con su hija.

Hadid y Malik dieron la bienvenida a su primer hijo en septiembre de 2020. Se separaron en octubre del año siguiente luego de un supuesto altercado del cantante con su suegra, Yolanda Hadid.

“Gigi se enfoca únicamente en lo mejor para Khai. Pide privacidad durante este tiempo”, dijo el representante de Gigi a la prensa en ese entonces.

Según los documentos judiciales obtenidos por la revista People en ese momento, Malik supuestamente “agarró [a Yolanda] y la empujó contra una cómoda, causándole angustia mental y dolor físico”. Sin embargo, Malik negó “firmemente” haberla golpeado y le dijo al medio TMZ en un comunicado: “Espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado”.

Al no haber refutado los cargos, Malik debe cumplir 90 días de libertad condicional por cada uno de los cuatro cargos; también debe completar una clase de manejo de la ira y un programa de violencia doméstica y tiene prohibido tener contacto con Yolanda.

Seguir leyendo: