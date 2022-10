Julia Roberts reveló que Martin Luther King Jr. pagó gastos de hospital donde nació

Julia Roberts se llevó a ganar el Oscar en 2001, cuando tenía 33 años (Reuters)

Julia Roberts reveló que el difunto activista Martin Luther King Jr. y su esposa, Coretta Scott King, pagaron la factura del hospital dónde porque sus padres no podían pagarlo.

Sobre su vida se sabe que Julia Fiona Roberts fue la tercera hija de una familia del sur de Estados Unidos y creció en Atlanta en condiciones humildes. Sus padres, que vivían a duras penas, se divorciaron en 1971. Como sus hermanos, Eric y Lisa, heredaron lo que la madre de Julia llamaba “la enfermedad de la familia”: actuar.

Mientras conversaba con Gayle King, la estrella de “Erin Brockovich” explicó que sus padres se hicieron amigos de los Kings mientras vivían en Atlanta y dirigían una escuela de teatro.

“Un día, Coretta llamó a mi madre y le preguntó si sus hijos podían ser parte de la escuela porque estaban teniendo dificultades para encontrar un lugar que aceptara a sus hijos”, dijo Roberts, refiriéndose a la segregación en la década de 1960.

“Mi mamá dijo: ‘Claro’, así que se hicieron amigos y nos ayudaron”, detalló la actriz.

Martin Luther King Jr. y Malcolm X esperan 26 de marzo de 1964 (Reuters)

Un miembro del Ku Klux Klan hizo estallar un automóvil afuera de una de las obras de teatro de Betty y Walter Roberts en respuesta a que la hija de King Jr, Yolanda, fuera elegida para un papel en el que tenía que besar a un actor blanco.

El periodista calificó la decisión de los padres de Roberts como “extraordinaria” porque la gente no veía “niños negros interactuando con niños blancos en la escuela de actuación” en ese momento.

La ganadora del Oscar” celebró su cumpleaños número 55 el viernes compartiendo una selfie de sí misma bebiendo una taza de café y globos rosas y dorados.

“¡Sintiendo el amor y la magia en mi 55 cumpleaños!”, subtituló la foto de Instagram.

La foto que Julia Roberts que compartió en su cuenta de Instagram por su cumpleaños

A principios de este mes, la protagonista de “Pretty Woman” habló sobre la vida con su esposo, Danny Moder, y sus hijos, los gemelos Hazel y Phinnaeus, de 17 años, y Henry, de 15 años.

“La vida que he construido con mi esposo, y la vida que hemos construido con nuestros hijos, eso es lo mejor”, afirmó Roberts.

El papel como una camarera en “Mystic Pizza” de 1988 la había puesto en el mapa en Hollywood; un año después, apareció en “Magnolias de acero” y recibió su primera nominación al Oscar, aunque ganarlo le costaría más años de arduo trabajo. Se convirtió en la protagonista indiscutible de las comedias románticas con tremendos éxitos como “La boda de mi mejor amigo” con Cameron Diaz y Dermot Mulroney, “Notting Hill” junto a Hugh Grant y “Novia Fugitiva”, compartiendo pantalla nuevamente con Richard Gere.

Novia fugitiva

La actriz del momento en Hollywood estaba por casarse con Kiefer Sutherland tras un breve y apasionado romance. Pero cuando faltaban 72 horas para la ceremonia con 150 invitados, Julia canceló todo y se fugó a Irlanda con uno de los mejores amigo del novio, el también actor Jason Patric.

Julia Roberts "plantó" a Kiefer Sutherland en 1991 a tres días de casarse (Getty Images)

En 2016 Kiefer rompió el silencio sobre su boda fallida y aseguró no tener sentimientos negativos contra Julia. “Creo que ella tuvo coraje. No era lo que quería hacer al final”, contó en una entrevista en The Jess Cagle Interview. “Éramos tan jóvenes y estábamos muy enamorados, así que decidimos casarnos, pero después pasaron otras cosas”, reflexionó.

Julia dice haber encontrado la estabilidad “y el verdadero sentido de una relación” junto al camarógrafo Danny Moder, a quien conoció en el set rodaje de “The Mexican” en 2000. Cuando se enamoraron, él estaba casado con la maquilladora argentina Vera Steimberg y ella en pareja con Benjamin Bratt. Tras sus respectivas separaciones, finalmente, dijeron “sí, quiero” en un boda celebrada el 4 de julio del 2002 en su rancho de Taos, en Nuevo México.

Julia Roberts junto a su marido

“Cuando conocí a Danny me encontré a mí misma. Cuando pienso en qué consiste mi vida y en qué es lo que le da sentido, o me pregunto qué es eso que brilla dentro de mí, es siempre él”, expresó la actriz a la publicación Harper’s Bazaar sobre el padre de sus tres hijos. “Él es mi lugar más seguro del mundo”, reconoció.

Peleas familiares y una dolorosa nota suicida

Su media hermana, Nancy Motes, se suicidó en febrero de 2014 dejando una carta en la que la culpaba de la drástica decisión que había tomado. Fue hallada ahogada en la bañera de su apartamento de Los Àngeles. Poco antes de quitarse la vida de una sobredosis de fármacos, escribió una nota de cinco páginas donde decía que no esperaba nada de ella, excepto que cargue sobre su conciencia la mala influencia que había ejercido sobre ella.

Nancy, que trabajaba como asistente de producción en la serie “Glee”, había hecho público la mala relación que mantenía con la actriz un mes antes de su muerte. A través de Twitter, Motes apuntó duramente contra ella: “Sólo quiero que sepan que la llamada favorita del público americano es una zorra” ¿Quieres ser el fan de alguien tan cruel? Ni siquiera es tan buena actriz. Espero que sea feliz sabiendo que me jode completamente la vida”.

Seguir leyendo: