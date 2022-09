“Debe existir el respeto al micrófono”: qué dijo la nueva voz de Son Gohan sobre el doblaje mexicano

El actor de doblaje que actualmente interpreta a Gohan en Dragon Ball Super Super Hero, Luis Manuel Ávila, comentó en exclusiva con Infobae México el proceso que lleva a cabo al momento de darle voz a un personaje.

La persona encargada de darle voz a Son Gohan en la última película de Dragon Ball Super Super Hero es el cantante, comediante y actor de doblaje Luis Manuel Ávila, recordado por interpretar a Junior de la Familia P. Luche, mencionó que a pesar de ser invitado de Lalo Garza tuvo que demostrar su habilidad para ganarse el lugar.

En exclusiva con Infobae México el artista comentó todo sobre el doblaje en español, ya que para él su trabajo es como estar de vacaciones, le fascina estar arriba de un escenario, abordar a las aficiones y recrear personajes en conjunto con el resto del elenco, permitiéndole al público trasladarse a otros mundos.

El gran proyecto de la reciente película Dragon Ball Super Super Hero, es su segunda participación en el doblaje mexicano, puesto que el primer personaje que interpretó fue Cerberus de Los Caballeros del Zodiaco: El lienzo perdido.

Actualmente el comediante es la nueva voz de Gohan y a diferencia de otros artistas él considera que la formación como actor da las herramientas suficientes para realizar doblaje.

El actor que recrea a Junior en la Familia P. Luche fue el elegido para darle voz a Son Gohan en la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero (Foto: Archivo Infobae)

A pesar de haber sido invitado por Lalo Garza tuvo que pasar las pruebas de casting para poder quedarse con el personaje y recordó: “Yo siempre me enamoro del proceso, no del resultado ya que eso no depende de mí porque son demasiadas cuestiones que uno como actor no puede controlar, sin embargo la primera parte si me corresponde totalmente”, mencionó el comediante durante la entrevista.

Dentro del trabajo previo y durante la grabación del film comentó que las partes más importantes del desarrollo son: prepararse lo más posible, conocer al personaje que se interpretará, concentrarse en las indicaciones y adaptarse a lo que le van solicitando.

- ¿Qué opinas de que los actores realicen doblaje sin tener una especialidad en esa rama?

“Yo creo que todos los que estamos frente a un micrófono somos de entrada actores, puesto que al momento de hacer doblaje tienes que ser actor sí o sí porque no hay otra opción. Siempre debe existir el respeto al micrófono y a lo que implica el desarrollo de la profesión”, respondió Manuel Ávila.

“Creo que el doblaje en México siempre ha sido de los más importantes, ya que incluye todo tipo de colores de voz. A nivel actoral nunca he creído que existan actores seccionados porque en el momento que desarrollamos cierta disciplina nos enfocamos en las reglas que se deben seguir”, de tal forma que hay más oportunidades para abarcar personajes.

A pesar de que el primer papel que desarrollo en el doblaje mexicano lo realizó hace 17 años, su trayectoria le permitió ser considerado como parte del elenco de Dragon Ball Super Super Hero (Fotos: twitter/@gokunismo, Caballerozdelzodiacoblocmilenuim.blogspot.com)

Para él su tiempo como actor termina cuando baja del escenario y uno de los aspectos más importantes en su vida es que los fanáticos le hagan saber los momentos en los que llegó a marcarlos, les saco una sonrisa, los hizo llorar o cualquier otra emoción que les haya evocado porque para eso vive.

- ¿Cómo lograste darle vida a Gohan, un personaje tan importante de la exitosa franquicia de Dragon Ball?

“Lo trabajé como cualquier otro personaje, con el clásico: ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy?, ya que son las bases de cualquier ficción que abordamos, sumado a ello Lalo me dio algunas indicaciones de qué material ver para poder comprender mejor lo que se necesitaba, puesto que no habría podido completar la saga en tiempo y forma para el estreno”.

Hoy ganó México.

Se confirma que el actor Luis Manuel Ávila será la nueva voz de Gohan en Latinoamérica para en próxima película de Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero, esto tras el fallecimiento del actor Luis Alfonso Mendoza. pic.twitter.com/i9G8sLNTD3 — La Ruleta Rusa (@La_RuletaRusa) July 11, 2022

- ¿Cómo fue la aceptación por parte de los fans cuando se reveló que serías la nueva voz de Gohan?

“Ya había vivido una situación similar con la Familia P. Luche, en la que no podía revelar que yo sería el personaje de Junior y en el caso de Dragon Ball fue la misma situación. Cuando se dio a conocer la noticia el 11 de julio de 2022 por medio de redes sociales recibí una avalancha de mensajes positivos y nos convertimos en tendencia número uno en Twitter”, recalcó el actor.

