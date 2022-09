Anel Noreña buscará contar su historia con José José en la TV tras “amarillismo” de la primera bioserie

Anel y José José se casaron en 1976 (Foto: Las Estrellas)

José José, el príncipe de la canción impactó al mundo en el año 2018 contando con grandes personalidades en el elenco que iban desde Alejandro de la Madrid, María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral e incluso Danna Paola. A cuatro años, el resultado final no ha sido del agrado de Anel Noreña, quien tras las controversias presentadas piensa que podría hacer una nueva historia para televisión basada en su relación con el cantante.

En una reciente entrevista hecha para la revista TVyNovelas, la que fuera esposa del también actor aseguró que buscará limpiar su nombre y el de su familia del proyecto hecho por Telemundo y aunque aún no tiene muy claro en qué formato sería, ya que no quiere otra bioserie, lo que sí es un hecho es que ninguna de las polémicas presentadas en la anterior serán retomadas, pues el producto lo considera amarillista pues es una serie “de derrotas, de abusos, muy horrible”.

“No. Bioserie no sería, pero tengo un plan muy bueno. También a lo mejor cuando pase un poco más de tiempo. Me gustaría presentarle a la gente al José romántico, el José que realmente fue y que nunca salió en la mentada serie que le hicieron, porque fue una serie de derrotas, de abusos, muy horrible”, empezó a relatar.

La serie no tuvo gran éxito (Foto: Telemundo)

Para la madre de Marysol Sosa y José Joel, todo lo bonito que vivió el cantante a su lado desde 1976, cuando se casaron, hasta los últimos días de su matrimonio -1991- fue algo no tomado con seriedad en la bioserie de Telemundo, por lo que este sería el eje central de su proyecto para evitar cualquier tipo de polémicas que nuevamente puedan dañar la reputación de la familia y la memoria que tienen sus hijos con José José de ello.

“Yo pienso que José tuvo un momento muy bonito, que estuvo a mi lado, y eso es lo que me gustaría contar, sobre todo el tema de las serenatas; eso nunca lo he contado porque no se dio la oportunidad, siempre ganaba lo amarillista”, agregó.

La idea de una novela no es algo muy descartado, por lo que el plan de Anel Noreña por revivir y reconstruir la historia de José José ahora a su lado incluso podría llegar a l popular género rosa que por años ha sido de lo más consumido en México y otros países de Latinoamérica.

La relación entre sus hijos no pinta bien dese unos meses atrás (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

“¡Claro! Y además, el éxito mundial que tuvo José, porque en la serie parece cualquier idiota. No tenían ni idea de quién era José, entonces, como yo sí la tengo, por ahí andaría. Sí, como una novela de una persona mayor con capacidad para muchas cosas, eso sería muy padre. Si en algún momento se les ocurre, sería algo maravilloso”, comentó.

La ex modelo mexicana que actualmente tiene una sección especial en el matutino de Televisa, Hoy, aseguró que las facetas vinculadas a los problemas de adicciones que tuvo El Príncipe de la Canción son un tema que no será tomado, por que durante el tiempo que vivieron juntos hubo más cosas “buenas que malas” que vivieron, algo que no fue abordado de esa manera con el proyecto donde la actriz María Fernanda Yepes le dio vida.

“Conocieron una bola de facetas que eran horrendas porque todo se lo llevaba el alcoholismo y otros aspectos horribles que se presentaron en esa serie. La verdad es que no fue así siempre, por lo menos no cuando vivimos juntos”, finalizó.

El proyecto no tiene fecha de estreno o algo concreto por el momento (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

Para Anel limpiar su relación con José José es algo primordial, pues los recientes escándalos con su última esposa y su hija Sarita Sosa son otro tema complejo con el que no han dejado de lidiar desde la muerte del cantante.

