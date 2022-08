Israel Jaitovich rompió el silencio sobre Yessica Prado, la modelo que murió después de su colaboración

Yessica Prado colaboró con Israel Jaitovich

Yessica Prado era una modelo y edecán que fue reportada como desaparecida desde el pasado 11 de agosto, un día después, integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informaron que su cuerpo fue encontrado en la carretera México-Toluca.

Este 20 de agosto, Israel Jaitovich expresó que lamentaba la muerte de la joven, pues el mismo día de su desaparición estuvo con el comediante en su programa Más Noche de Televisa.

El presentador explicó que Yessica solo tuvo una aparición en dicho programa, por lo que solo trabajaron cuatro días juntos; el jueves en el que desapareció fue el último. En Más noche, las personas encuentran una oportunidad para mostrar sus talentos o salen como extras.

El productor tiene el programa "Más noche" (Foto: Instagram@israeljaitovichoficial)

“Era la primera vez que ella iba con nosotros, porque hasta donde entiendo no vivía en la Ciudad de México, tengo poca información porque repito, fue una participación de una sola vez, pero independientemente de esto, es una noticia que estando las cosas como están en el país, nos consterna a todos y es una tristeza”, dijo.

En su última publicación, Yessica escribió un mensaje respecto a la forma en que estaba viviendo su vida, es decir, disfrutando cada momento en el presente y aprovechando su juventud. “Nunca volveremos a ser así de jóvenes, acepta esa salida, viaja, compra eso que tanto te gusta, regala sonrisas, ¡diviértete caraj..!”, se pudo leer en su perfil de Facebook.

En dicha publicación del 10 de agosto, la joven modelo colocó como ubicación Televisa San Ángel, las instalaciones donde estuvo colaborando con Jaitovich.

Así fue la última publicación de la joven (Foto: Facebook/atena.lovelovli)

Una semana antes del suceso fatal, Prado compartió un video de TikTok donde se mostró en las instalaciones de Televisa, pero en ese momento no reveló el motivo por el que se encontraba ahí. Solo utilizó el hashtag #work con el que dio a entender que se encontraba trabajando para la empresa televisiva.

Por el momento, no se sabe si los programas que grabó con Jaitovich saldrán al aire o si ya no se transmitirán después de lo acontecido.

En su perfil de Instagram, que tiene más de 35 mil seguidores, compartía fotos y videos de los eventos a los que asistía como parte de su trabajo como edecán. Según sus publicaciones, tan solo en junio atendió compromisos laborales en Puerto Vallarta y Cancún, además de que en mayo estuvo en el carnaval de Veracruz, en localidades como Cosamalopan y Orizaba.

Sus últimas publicaciones en redes sociales se convirtieron en un espacio de desahogo para sus seguidores y allegados, quienes enviaron condolencias a su familia y usaron la sección de comentarios para despedirse de Yessica.

Qué le pasó a Yessica Prado

Aunque toda la información sobre su muerte se difundió ampliamente el pasado 17 de agosto, la joven fue reportada como desaparecida por su mamá el pasado día 11 del mismo mes.

Foto: Ig/@yes_chocolat

“Estoy muy preocupada por mi hija, salió de la casa el jueves y no se sabe de ella, no contesta su celular y no llegó a su destino Les agradeceré que si la han visto por favor comuníquense”, escribió la mamá de Yessica en su cuenta de Facebook.

Al día siguiente, la FGJCDMX informó que había sido encontrada muerta en la carretera México-Toluca. Según la versión oficial, habría muerto arrollada, pero familiares y amigos han expresado sus sospechas de que en realidad fue asesinada y lanzada desde un auto.

Su madre confirmó el deceso en redes sociales y le dedicó un mensaje a su hija en que expresó: “Te doy las gracias por pasar un tiempo, sé que te reuniste con tu padre, mi dolor es insoportable pero Dios necesitaba un ángel. Donde quiera que estés, ve en paz”.

