Implicado en denuncia contra Mau Nieto confrontó versión de la víctima: “Nunca dijiste que te pasó algo”

La tarde del pasado lunes 15 de agosto, la productora de standup Melissa Yamel compartió en su cuenta de Twitter que fue, aparentemente, víctima de un abuso sexual que sufrió a manos del comediante y ex conductor de La Academia, en su edición para Estados Unidos, Mau Nieto. En la historia se hizo mención de otro conductor, Solín, quien ahora ha dado su versión de los hechos.

En el hilo -cadena de tuits que narran una historia- que creó la comediante se hace mención como un partícipe más del momento, siendo un posible y potencial testigo de la situación:

“Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggings. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban. Yo seguía en el lugar como si nada, pero mi (entonces) ‘amigo’ SOLÍN, me dijo: ‘Wey, la cagaste’. Yo no entendía por qué. Ya quería irme a mi casa y quería pedir un Uber”, expresó en una parte de su testimonio.

Ahora es él quien salió a contar su versión de los hechos dando dos importantes declaraciones: la situación sí habría pasado, pero no concuerdan las declaraciones y citas aparentemente dadas cuando todo sucedió, en el año 2018, en el foro Woko Comedy Club, recientemente clausurado, y que se caracterizó por ser un espacio dedicado a la llamada “comedia de pie”.

“Hola Melissa tengo que decirte y darte mi versión, quizá la aceptes, quizá no, pero esto es lo que yo recuerdo […] Efectivamente estaba Mau quien había tenido show ese día, me pediste presentártelo porque cito “Te mamaba” yo te dije que no le hablaba tan bien porque yo iba empezando no tenía ninguna relación con él, te perdí el rastro”, inició a describir en Twitter.

El conductor de Al Chile, con Alex Quiroz, agregó: “Cuando te encontré me dijiste ya muy borracha ‘Es que neta me mama’ y fue cuando te acercaste a platicar con él, después de eso, efectivamente había mucha gente afuera del baño gritando mamadas porque a mi se me dijo ‘Tu amiga se metió al baño con Mau’. Mau salió del baño ahogado y efectivamente sus amigos se lo llevaron, llegaste todavía muy tomada y emocionada a decirme ‘Weeee no puedo creer que me besuquee con Mau Nieto”.

La confrontación de declaraciones ha provocado una gran discusión en redes sociales, pues mientras algunos argumentan cuáles eran los puntos que compaginaba de las dos declaraciones, otros cuantos tomaron todo como un argumento para desvirtuar a la víctima, aun cuando ni el denunciado ha dado algún tipo de declaración al respecto.

“Es increíble que aquí hay mujeres que toman esto como un argumento en contra de una presunta víctima cuando se supone que debemos creerles a ellas siempre”. “Siempre he mencionado que alguien es culpable hasta que se demuestre lo contario, pero hay algo en la parte de ella que no cuadra y ahora con la versión de él pues se abren más dudas de que tan veraz fueron las cosas y la supuesta violación, que bien pudo ser permitida en su momento y ahora ella dice algo diferente”. “No importa cuál sea tu versión, al final no estaba en el baño así que en conclusión tu tampoco sabes qué pasó”, escribieron.

En medio de la gran polémica, el ex conductor de La Academia para su emisión en Estados Unidos no ha dado ningún tipo de declaración, por lo que se espera que en redes sociales aborde el tema próximamente, pues la demanda de colectivos femeninos supera la cantidad de sus “fans”.

