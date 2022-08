Maribel Fernández “La Pelangocha” se dijo lista para la muerte: “He dejado todo en paz”

Tiempo atrás, a la actriz le fue colocado un marcapasos gracias al cual pudo evitar un "infarto masivo" (Foto: Getty Images)

Maribel Fernández ha visto su salud disminuida desde hace varios años, pues además de algunas afecciones, los problemas con su corazón la han puesto al borde de la muerte. Afortunadamente la famosa “Pelangocha” ha logrado salir avante, sin embargo las ocasiones en que ha tenido que ser intervenida y los múltiples infartos que ha sufrido, le han permitido a la comediante reflexionar sobre la fragilidad de la vida.

La veterana actriz incluso ya confesó que se siente preparada para afrontar la muerte en el momento en que llegue. Así lo dijo en un reciente encuentro con los medios:

“El paso que das, de cuando dejas esta vida para iniciar la otra, no sé qué pase. Nadie ha venido a decirme qué pasa. He dejado todo en paz, todo tranquilo, toda está arreglado. No le debo nada a nadie; tengo mis maletas hechas detrás de la puerta.

La actriz se dijo tranquila por "dejar todo en paz", sin embargo continúa luchando por su salud (Foto: Getty Images)

“Tengo una hija maravillosa que sabe valerse por ella misma. Así que no tengo más que agradecerle a Dios este momento que estoy con ustedes (la prensa), este momento que estoy gozando mi trabajo, este momento que me siento bien”, dijo la actriz de 69 años famosa por sus apariciones en el llamado “cine de ficheras mexicano”.

Y es que la última crisis de salud que padeció la actriz de telenovelas como Corazón indomable y Amores con trampa la mantuvo en vilo, y a raíz de ello se ha propuesto disfrutar cada día como si fuera el último. “Me llevé un sustote porque me tuvieron que internar de emergencia, pero, afortunadamente, ya estoy bien”, contó.

“No es el catéter; lo qué pasa es que la válvula que tenemos en el corazón, que es la que bombea todo el líquido, no lo alcanza a bombear, no alcanza a salir, se regresa. Entonces, en la noche, estoy dormida y no puedo respirar, me estoy ahogando. Se me empieza a acumular el líquido y me hincho del abdomen, las piernas, me duele la espalda, en fin”, agregó. “Te tienes que resignar, poner la mejor cara. Y en lugar de condolerte, buscar la manera (de estar bien)”.

Meses después de haber fallecido Carmen Salinas, Maribel aseguró que "su madrina" se le apareció en sueños (Foto: Getty Images)

Fue en 2021 cuando Maribel tuvo que someterse a un cateterismo cardiaco. En ese entonces aseguró que el procedimiento había tenido un buen resultado, inclusive, tuvo que desmentir su muerte porque en redes sociales comenzó a circular el rumor de que un infarto había acabado con su vida.

“Mis adorados amigos, aquí estoy, casi acabo de subir. Bendito Dios y las buenas vibraciones de ustedes, sus rezos y su amor llegaron a mi padre Dios y él me permitió estar aquí de nuevo”, dijo para Ventaneando.

A lo largo de sus 69 años, la histrionisa de La fea más bella ha sufrido tres infartos, el más reciente fue en 2019. Según relató en De primera mano, meses antes se había colocado el marcapasos, el cual habría ayudado a que no le diera un infarto masivo.

A finales de julio, la actriz no pudo acudir a la función de estreno de "Maduras, solteras y desesperadas", pues tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital (Foto: CUARTOSCURO)

“Llevo tres infartos, el año pasado en estas fechas me dieron dos [...] y me acaban de poner el marcapasos hace cinco semanas, me dijo el cardiólogo que gracias al marcapasos no me dio un infarto masivo”, dijo a la emisión.

Además fue diagnosticada de bradicardia, descenso de frecuencia cardiaca, taquicardia y aceleración del ritmo cardiaco.

“Con la primera, tu corazón va muy lento, entonces de repente se me oscurecía todo y casi me desmayaba o cuando me da la taquicardia no podía ya ni jalar aire, son polos opuestos”, expuso la histrionisa.

En 2021, la comediante fue sometida a un cateterismo cardiaco (Foto: Getty Images)

Apenas a finales de este mes de julio, La pelangocha fue hospitalizada -motivo por el que no pudo acudir a la función de estreno de su obra Maduras, solteras y desesperadas, y aunque primero anunció la periodista Maxine Woodside que se debió a una reacción negativa por un medicamente erróneamente suministrado, la comediante explicó brevemente por qué ingresó.

“¿Qué me pasó? Pues nada, volvió a fallar la válvula tricúspide y como es la que bombea la sangre, el líquido, sí la bombea, pero no tiene la suficiente fuerza y se regresan agua, líquidos, todo”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: