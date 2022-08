“Le han calentado la cabeza”: Mario Bezares respondió a Paul Stanley

Mario Bezares hizo una broma alusiva al asesinato de Paco Stanley

Hace unos días Mario Bezares causó controversia, pues el presentador realizó una broma que muchos interpretaron como una falta de respeto a la memoria de Paco Stanley. Y es que el también comediante empleó su cuenta de TikTok para compartir un breve video en el que se le ve en un restaurante acompañado de su familia.

Bezares expresó en el clip “Familia, voy al baño”, por lo que le siguen otras personas y su esposa Brenda, “No, vamos contigo”, a ello, el conductor revira, “Ni mi familia me respeta”.

Este chiste fue una clara alusión al asesinato de su gran amigo y compañero Paco Stanley, quien falleció en 1999 al ser asesinado a balazos en el restaurante El charco de las ranas, al sur de la Ciudad de México.

Mario Bezares estuvo preso por pocos meses, y salió libre por falta de pruebas (Foto: cuartoscuro.com)

Y es que en aquel entonces, Bezares fue señalado por una presunta complicidad en el crimen, del que momentos antes se levantó de la mesa que compartía con “Pacorro” para dirigirse al baño, motivo que lo mantuvo ajeno a la balacera. Debido a estos hechos Bezares fue señalado como implicado en el caso e inclusive como presunto autor intelectual del atentado.

Ahora, con el chiste que fue duramente criticado, Bezares recibió cientos de comentarios en las redes sociales, pero fue Paul Stanley, hijo del recordado conductor, quien le envió un mensaje de desaprobación.

“Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su ‘amigo’, como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no?”, dijo en un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa.

Mario Bezares expresó que Paul Stanley está "mal informado" (Fotos: Instagram/@mbezares/@paulstanleyd)

El conductor de Hoy también criticó el hecho de que Bezares hiciera mofa de un tema tan delicado, y puso en tela de juicio la responsabilidad del comediante en el crimen ocurrido hace 23 años.

“Y también deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”, recalcó el también comediante.

Hizo hincapié en que para él es muy “desagradable” la broma y no tenía la intención de reaccionar, pero pensó que era necesario hacerlo porque recibió muchos mensajes de apoyo después de que se volvió viral el video.

En el aniversario del asesinato de Paco, Paul compartió un mensaje para su papá (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

“La verdad muy, muy desagradable, pero bueno. Creo que eso habla más de la persona que es, no de nosotros y sí me molesté, la neta, por eso decía: ‘¿Para qué contestar?’, pero sí hay que contestar porque sí (fue) una bajeza”, dijo el hijo de Paco.

Tras ello, ahora Bezares le ha respondido a Paul. Fue a través de una entrevista para la cadena Multimedios donde Mario expresó: “Dijo que ‘entre broma y broma’, pues ‘entre broma y broma’ pues la verdad se asoma, pues es una verdad mía, es una situación que yo pasé, es algo que a mí me sucedió”, aseguró.

Además, indicó que Paul Stanley está “mal informado”, pues él logró salir de la cárcel porque las pruebas en su contra le fueron “fabricadas”.

Mario Bezares expresó que la justicia no ha hallado a los verdaderos culpables del asesinato de Paco (Foto: @mbezares/ Instagram)

“Un magistrado me dio la absolución completa. Yo soy una persona completamente libre, inocente porque nunca encontraron absolutamente nada de las pruebas que imputaron y, entonces, si él tiene algunas pruebas o si alguien tiene, pues el caso no está cerrado, creo yo que no está cerrado porque no han encontrado a los verdaderos culpables”, señaló Bezares.

Finalmente, expresó que tiene su “conciencia tranquila” y opina que le han “calentado la cabeza” en su contra a Paul Stanley: “Creo está mal informado porque yo soy inocente, creo que le habrán calentado la cabeza. Creo que sí está mal, o sea, son paletas muy heladas lo que se atrevió a decir Paul”, sostuvo.

