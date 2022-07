Cuando Meche Carreño quería formar un equipo de futbol de mujeres en bikini

Mercedes Carreo algún día tuvo la atrevida idea de fundar su propio equipo de futbol con mujeres en bikini (Foto: Twitter/@CelebFallecidas)

Meche Carreño fue ícono de la sensualidad femenina y a ella le gustaba verse como tal, disfrutaba de ser un sex symbol en películas y fotografías, por lo que por su cabeza pasó la idea de formar un equipo de futbol que cautivara la mirada masculina.

Con la muerte de Mercedes Carreño el pasado jueves 21 de julio su público a retomado varias de sus graciosas anécdotas, pues a Meche le gustaba ser graciosa, desinhibida y creativa, algo que la llevó a ser productora y argumentista de cine.

Entre los tantos relatos de la protagonista de La otra virginidad surgió cuando Carreño hizo público su deseo de fundar un equipo de futbol que se compusiera sólo de mujeres, pero eso no fue lo que escandalizó en su momento, sino que quería que las integrantes jugaran utilizando un bikini.

Carreño desde muy joven incursionó en la danza dentro de centros nocturnos, donde descubrió que su sensualidad era llamativa para el público masculino (Foto: Facebook/Meche Carreño)

Habría sido en 1969 uno de sus mejores años en el cine, cuando la histrionisa compartió al periodista Antonio Ortiz Izquierdo que deseaba que su equipo se llamara “Meche”, aunque no sería el único.

Su principal objetivo era que las jugadoras mostraran su cuerpo, tal como le gustaba a ella y que tantas veces hizo en películas, como La Choca, donde hizo un desnudo completo, dirigida por Emilio El Indio Fernández.

El periodista recogió que el que las integrantes jugaran en bikini les daría “un encanto especial” e, inclusive, no importaba si no sabía cómo manejarse en la cancha, pues “ni quien se preocupe por ello”.

Meche Carreño en "Damiana y los hombres" logró catapultar su fama, desde el inicio mostrando su sensualidad, apoyada por José Lorenzo Zakany (Foto: Facebook/Meche Carreño fanclub)

Ya que el principal objetivo de este equipo sería el de hacerse publicidad, tendría que existir otro que le diera batalla, por lo que si se lograba, quería que sus contrincantes llevaran el nombre de “Ana Luisa”.

Y es que no es secreto que Ana Luisa Peluffo se convirtió en una de las actrices precursoras del desnudo en el cine mexicano, pues habría sido la primera en mostrarse sin ropa en la película La fuerza del deseo, en 1955, algo que le fue muy criticado en su época.

Con esto, Carreño dejó ver que consideraba a su colega como una rival, pues su línea en el séptimo arte era la misma: la sensualidad.

Ana Luisa Peluffo fue muy criticada por nunca mostrar vergüenza al hacer desnudos o hablar de ellos, por el contrario, se mostraba orgullosa (Foto: INAH)

Aunque nunca llegó a ser una realidad este equipo, es cierto que Mercedes fue una de las únicas actrices de su momento que le gustaba hacer polémica con sus comentarios inhibidos y su comportamiento, que por muchos fue tachado de “obsceno”.

Otro de los símbolos del erotismo en el cine durante los años 70 fue Isela Vega, quien en su momento también fue competencia de Meche, pues la protagonista de La viuda negra, inclusive, se convirtió en la primera mujer latina en protagonizar la revista Playboy, en el año 1974.

La protagonista de La inocente confesó que ella consideraba a todas sus colegas, se dedicaran o no al cine erótico, rivales, pues si no las veía como tal, pensaba que no podría superarse a sí misma.

Meche misma se consideraba un símbolo sexual del cine, pero aseguraba que no lo hubiera logrado ser sin su primer esposo (Foto: Facebook/Meche Carreño)

“Mi problema era que me encantaba”, llegó a confesar Meche acerca de sus desnudos en el cine y la televisión. Nunca se arrepintió de haber sido un ícono de la sensualidad, por el contrario, aseguraba que ese era su mayor orgullo.

Lamentablemente, frenó de golpe su carrera cuando llegó su segundo divorcio con el escritor Juan Manuel Torres, pues a los 42 años decidió despedirse de las pantallas y mudarse a Estados Unidos, en donde buscó enfocarse en su faceta como argumentista. Desde entonces, dejó de lado su fama como estrella erótica.

