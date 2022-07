Bradley Cooper está de novio con una conocida asesora de Hillary Clinton

Bradley Cooper estaría en pareja con la prestigiosa asesora política estadounidense Huma Abedin (Reuters)

Bradley Cooper parece haber encontrado de nuevo el amor. El actor estadounidense, de 47 años, está en pareja con la asesora política Huma Abedin, de 45, con quien llevaría algunos meses de relación, según revelan fuentes cercanas a la revista People.

Se conocieron a través de la editora de Vogue Anna Wintour, quien es cercana a ambos. “Es la mejor amiga de Bradley y adora a Huma”, señaló una fuente a Page Six.

Según el citado medio, la pareja acudió junta a la gala del MET el pasado mes de mayo, aunque posaron por separado en la alfombra roja.

Las fuentes de Six Page señalan que Cooper rompió con la actriz Dianna Agron, conocida por la serie “Glee”, y empezó a salir con Abedin. “Son perfectos el uno para el otro”, dijo el informante. Y agregó: “A los dos les gusta el poder, la política y los asuntos humanos”.

Huma Abedin es una prestigiosa asesora política estadounidense, de 45 años, que trabajó en la campaña a la presidencial de Hillary Clinton en 2016 y es la ex mujer del congresista Anthony Weiner (Reuters)

Abedin, de origen indio y paquistaní, nació en Estados Unidos pero vivió hasta los 18 años en Arabia Saudí. Un año más tarde, siendo estudiante logró una plaza de pasante en el equipo de trabajo de la primera dama Hillary Clinton. Pasó a ser la sombra de la esposa del ex presidente Bill Clinton y terminó convertida en su jefa de campaña en las elecciones presidenciales en 2016.

Abedin estuvo casada con Anthony Weiner, ex congresista demócrata de Nueva York, que fue condenado en 2017 a 21 meses de prisión por enviar mensajes sexuales a una menor.

Anthony Weiner y Huma Abedin (AP)

Mientras promocionaba sus memorias “Both/And: A Life in Many Worlds” en noviembre, Abedin le dijo a The Cut que perdió su virginidad con Weiner cuando se casó con él a los 32 años. Sobre el escándalo sexual protagonizado por su entonces esposo, dijo: “Lo procesé y seguí adelante”.

“Anthony siempre estará en mi vida porque es el padre de mi hijo. Quiero asegurarme de que esté sano, que tengamos una relación sana, que nuestro hijo vea un comportamiento modelo que sea saludable para él”, dijo Abedin en conversación con People.

“He tomado la decisión de separarme de mi marido”, afirmó Abedin en un comunicado en 2016.

Bradley Cooper, Irina Shayk, Anne Hathaway y Adam Shulman en Nueva York (The Grosby Group)

En tanto, el actor y director estadounidense tiene una hija de cinco años, Lea De Seine, fruto de su relación con la top model Irina Shayk, de quien se separó en 2019.

Cooper mantiene una buena relación con su ex. Es habitual verlos compartir tiempo juntos con su hija y el pasado mes noviembre la modelo rusa acudió al estreno de una de las últimas películas del actor, “Nightmare Alley”, despertando rumores de una posible reconciliación.

A la modelo rusa, que mantuvo una largo noviazgo con el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, la relacionaron con Kanye West, ex esposo de Kim Kardashian. Tras conocerse unas fotografías de ellos junto en Italia, Kanye e Irina no volvieron a ser vistos juntos.

Cooper actualmente está filmando su próxima película “Maestro”, un filme biográfico sobre el director Leonard Bernstein, en la ciudad de Nueva York.

