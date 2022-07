Marta Aura murió por negligencia, denunció su hijo: “Tu mamá se movió, le pinchamos un pulmón”

La actriz falleció a los 83 años luego de una supuesta negligencia médica, denunció su hijo (Foto: Archivo)

Fue el pasado 9 de julio cuando se dio a conocer que la primera actriz Marta Aura había perdido la vida a los 83 años por causas en ese entonces desconocidas. El medio artístico se vistió de luto por el fallecimiento de la actriz que había sido internada desde hace semanas en el hospital. Así lo dio a conocer la Compañía Nacional de Teatro:

“Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura. Un abrazo a su familia y a la comunidad artística”, se leyó en la cuenta de Twitter del colectivo del cual formaba parte desde 2019.

Teatros Ciudad de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura también expresaron sus condolencias por la muerte de la actriz que por más de 60 años desarrolló una gran trayectoria sobre los escenarios mexicanos, destacando en cine, teatro y televisión.

La actriz inició sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes y debutó en los escenarios en 1959 (Foto: @LucinaJimenez y @bellasartesinba )

La muerte de la actriz que apareció en múltiples proyectos como las películas Y tu mamá también, Rojo amanecer, Arráncame la vida y El lugar sin límites, además de las telenovelas como Pueblo chico, infierno grande, El privilegio de amar, Secretos del alma y Entre el amor y el deseo, conmocionó al gremio, del cual algunos de sus miembros rememoraron anécdotas vividas a su lado.

Pero ha sido hasta ahora, cuando aún con el dolor a cuestas, el hijo de la fallecida actriz, Simón Guevara, contó a detalle qué fue lo que terminó con la vida de la artista nacida en la Ciudad de México en 1942.

El hombre contó que durante los últimos 20 días la histrionisa permaneció internada debido a un cuadro de neumonía atípica. Al ver que no mejoraba y comprobar que no había sido contagiada de COVID-19, los médicos especialistas procedieron a intubarla.

“Mi mamá entró al hospital el día 12 de junio, el 13 nos íbamos a Guadalajara para el estreno de una película que hicimos hace tres años con mi hermano Rubén, que es director de cine. Teníamos la esperanza de que saliera, todos los días los médicos nos decían: ‘En dos días ya sale’”, contó Simón en la sala de Ventaneando.

“Sucedió una situación, una negligencia, así es desde mi punto de vista. Al hospital entró por una supuesta neumonía y digo supuesta porque los médicos dijeron que parecía ser una neumonía atípica. Le hicieron sus pruebas de PCR y de antígenos y salió negativa. Tenía sus tres vacunas”, explicó.

A la actriz no le gustaba ser sometida a pinchazos de aguja para que se le suministrara suero ni para que se le extrajera sangre para sus análisis clínicos, pues padecía dichos procedimientos. Fue entonces cuando los médicos decidieron ponerle un cateter, fue entonces cuando su salud empeoró.

Simón Guevara, hijo de Marta Aura, contó que en el hospital le fue perforado un pulmón a su madre (Foto: Captura de pantalla)

“La estaban picando mucho para sacarle sangre, para meterle el suero, ella misma dijo ‘No me hagan esto, me están martirizando’. Quien hizo el tratamiento no fue el médico encargado sino un asistente. De pronto, llegaron a decirnos que mi mamá estaba en crisis, que había que intubarla o se moría. Nos explicó el médico que nunca les había pasado algo así, pero que su asistente... que ‘hubo un pequeño piquete, tu mamá se movió, está muy vieja, sus pulmones están muy hinchados y, por eso, sin querer, le pinchamos el pulmón”, añadió.

Al preguntarle en el programa de TV Azteca si él y su familia procederán en contra de los médicos y el hospital por negligencia médica, respondió: “No lo sé, es algo que tenemos que hablar entre nosotros, en su momento lo hablaremos”.

Marta Aura fue hija de Olimpo Aura Pineda y Ema Palacios Ordorica, tuvo como hermanos a María Elena Aura, escritora y Alejandro Aura, actor y poeta además de papá de la actriz María Aura. Estudió actuación en la Academia Nacional de Bellas Artes y la primera vez que pisó un escenario fue en 1959 en el Teatro La Capilla con la obra Judith. A partir de entonces, no dejó los escenarios.

