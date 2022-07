“Un hombre con toda la extensión”: Karely Ruiz envió mensaje a Andrés García

El 9 de abril la modelo visitó la casa de Andrés, en Guerrero (Foto: @andresgarciatvoficial/Instagram)

El pasado mes de abril Karely Ruiz visitó a Andrés García en su residencia en Acapulco, donde convivió con él por algunas horas. La influencer regiomontana y el veterano actor de cine mexicano tuvieron un encuentro amistoso que se viralizó en las redes gracias a la gran popularidad de la joven.

Ahora que la salud de Andrés García ha sido un tema de consternación y preocupación entre su público, la modelo le ha mandado los mejores deseos. Y es que el actor de El cuerpo del deseo sufrió recientemente una caída en su casa, causándose una aparatosa herida en el cráneo que resultó en una sutura y el reposo total.

El mismo actor de 81 años fue quien dio a conocer la desafortunada noticia en su canal de YouTube, donde suele compartir aspectos de su día a día. García causó revuelo al haber publicado su video con el título de que “El final de su vida está cerca”, pues además de la lesión que sufrió debido a una caída, el histrión dio a conocer su diagnóstico de cirrosis, que aunado a sus molestias en la espalda y la leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo, han minado su salud notablemente.

García sufre cirrosis y anteriormente fue diagnosticado con leucemia (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

Ante este panorama, fue la influencer de 21 años quien le envió un breve, pero significativo mensaje a quien ya considera su amigo. La oriunda de Nuevo León escribió en su cuenta de Instagram, en una de las efímeras historias, “Mi querido Andrés García, deseo que te recuperes bien de salud, eres un hombre con toda la extensión de la palabra”, texto que fue escrito sobre un fondo negro y en el que “arrobó” al histrión oriundo de República Dominicana.

Y es que la joven modelo de Only Fans y Andrés García fueron relacionados sentimentalmente, pues fue una sorpresa verlos tan juntos en la visita de Karely a la casa del actor, donde incluso la modelo erótica se sentó sobre las piernas del protagonista de Pedro Navaja generando especulaciones.

Al siguiente día de la visita de la creadora de contenidos, quien cuenta con más de 6 millones de followers en Instagram, Andrés García sufrió alteraciones en su salud que lo mandaron al hospital y entonces la también conductora fue señalada por presuntamente haberle causado afectaciones cardiacas, sin embargo esto sólo quedó en rumor.

La joven expresó que Andrés "estaba muy querendón" (Fotos: Gettyimages Instagram/@karely_ruiz_gf)

Entonces el actor de telenovelas como Mujeres engañadas y El privilegio de amar anunció que recibió una transfusión de sangre y se estaba recuperando.

“2 unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía, ¡para estar al 100! Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño”.

Por su parte Karely contó a TVNotas su experiencia junto al veterano actor:

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, explicó la modelo, quien también reveló que el actor nacido en Santo Domingo es su amor platónico de toda la vida, por lo que estaba encantada por convivir con el actor. De acuerdo con esta misma revista, ella “lo miraba embelesada y se reía de todo lo que decía”.

Karely Ruiz cuenta con Only Fans y más de 6 millones de seguidores en Instagram (Foto: Ig karelyruiz)

En las imágenes de la publicación, se vio al actor abrazando por la cintura a la modelo, por lo que de inmediato comenzaron las suposiciones sobre la hospitalización, en ellas se afirmó que Andrés García se había emocionado tanto por convivir con Karely, que se habría desestabilizado.

Tras conocer el estado de salud de Andrés luego de su visita, la joven que ha participado en el programa Es show de Multimedios, expresó: “Supe que luego estuvo internado, pero cuando lo vi estaba muy animado y bastante querendón”.

