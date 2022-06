Qué es ser pansexual, el término con el que se identificó la hija de Raúl Araiza

Foto: Getty Images Ig/@camilaaraiza Ig/@negroaraiza

Recientemente Camila Araiza escribió una publicación en su cuenta de Instagram donde dijo que se identifica con la orientación sexual pansexual.

La joven realizó la publicación en el marco de la marcha LGBT+ “Hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnaran por acá dejándoles un mundo más suave. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser es el amor universal!!!! Almas somos y almas amamos!!! Qué hoy encontré a un alma igual que la mía y si, esto existe!!! Somos y venimos de lo mismo.”, escribió.

Además, relató que tuvo tantas emociones durante la movilización de la marcha por la diversidad sexual, que estuvo a punto de desmayarse el pasado 25 de junio.

La pansexualidad es una orientación sexual, quienes se identifican con ella pueden sentirse atraídas física, emocional o mentalmente por cualquier persona sin importar cuál sea su sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales.

Quienes son pansexuales también “tienen la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con las personas que les atraigan”, de acuerdo con el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales facilitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Esto significa que dentro de la pansexualidad se puede sentir atracción tanto por hombres como por mujeres, incluyendo a las personas que son intersexuales o transexuales y alejándose de las concepciones entre lo masculino y lo femenino, es decir, pueden gustarles las personas de género fluido o no-binarias.

La misma Camila Araiza explicó este punto en una de sus publicaciones de Instagram, pues escribió: “Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe, solo es un cuerpo que utilizamos para experimentar”.

La bandera que representa a las personas pansexuales tiene barras horizontales en colores rosa, amarillo y azul.

Es común que esta orientación sexual sea confundida o fusionada con la bisexualidad, sin embargo, la segunda palabra está definida de forma diferente en el glosario del CONAPRED, pues se describe como la “atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género”

De esta forma se da a entender que las personas que se identifican como bisexuales podrían estar más apegadas a la binariedad del género. Por otra parte, esta diferencia también se podría entender desde la etimología.

Por otra parte, pansexual tiene el prefijo “pan”, que en griego significa “todos”; mientras que bisexual tiene el prefijo “bi”, que significa “dos”. Por tanto, se diferencian por la forma y cantidad de géneros por los que sienten atracción.

Cabe señalar que la orientación sexual es la “capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”.

A finales de 2021, el tiktoker Kunno decidió “declararse pansexual” el pasado 28 de diciembre como una broma de “Día de los inocentes” en México, les compartió a sus seguidores de Instagram que se identificaba con esta orientación; ya que aparentemente llevaba meses “experimentando otros gustos y cosas diferentes”. Cabe señalar que el joven ha dicho que es homosexual en varias ocasiones.

