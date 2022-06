El incómodo momento cuando a una periodista se le impidió preguntar a un actor de la saga Harry Potter sobre J.K. Rowling

El equipo de prensa de Tom Felton interrumpió una entrevista para que el actor no respondiera una pregunta sobre JK Rowling

El actor Tom Felton, conocido como Draco Malfoy en las películas de Harry Potter, vivió un incómodo momento cuando en medio de una entrevista grabada su equipo de prensa no lo dejó responder una pregunta sobre la autora británica JK Rowling.

Rowling, la famosa escritora de la serie de libros de Harry Potter, ha sido el blanco de críticas en los últimos años por sus polémicas opiniones sobre las personas trans.

Felton estaba siendo entrevistado para promocionar una nueva atracción en el Warner Bros Studio Tour cuando la periodista de Sky News, Claire Gregory, le preguntó sobre la ausencia de la escritora en este tipo de eventos con la prensa.

La cadena compartió el momento cuando su periodista es censurada por uno de los publicistas.

Claire Gregory de Sky preguntó: “Tú y las otras estrellas de la película siguen siendo la cara de la franquicia. Hablamos de ustedes. JK obviamente tiene más un papel secundario ahora. ¿Es extraño que no esté presente en eventos como este?”.

En ese momento, una voz fuera de cámara se escucha diciendo: “Siguiente pregunta, por favor”. La cara de incomodidad de Felton fue evidente.

El publicista involucrado no era del equipo de Felton, aclararon sus representantes.

Según The Telegraph, Sky recibió la siguiente respuesta cuando preguntó por qué impidieron que respondieran su pregunta: “JK Rowling no está relacionada con Warner o Tom Felton. El equipo consideró que no era relevante”.

En una historia posterior, Sky News sostuvo: “Los relaciones públicas no deben ni deben, por todo tipo de razones, entre ellas la libertad de prensa, dictar la dirección editorial de Sky News”.

Por otro lado, en un tuit del medio con el video del momento, Sky News afirmó: “A Claire Gregory de Sky se le impidió hacerle una pregunta al actor Tom Felton sobre J. K. Rowling”.

La escritora JK Rowling fue criticado por comentarios transfóbicos (Photo by John Phillips/Getty Images)

La escritora tampoco estuvo en el especial que estrenó a comienzos de año HBO Max por el aniversario del estreno de la primera película de la saga.

Rowling fue la gran ausente de “Harry Potter 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts”, un programa que reunió, muchos años después, a la mayoría de los integrantes del elenco principal de la franquicia.

Al parecer, la tensión entre ella y varios de los actores fue el motivo. ¿La razón? La autora tuvo comentarios transfóbicos que molestaron al elenco.

La autora, en 2019, había sido tendencia para compartir un enlace a un artículo titulado “Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa”.

Junto al link, la británica hizo un comentario propio e ironizó ante la ausencia de la palabra “mujeres”: “‘La gente que menstrúa’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. ¿'Wumben’? ¿'Wimpund’? ¿'Woomud’?”, escribió, en referencia a “women”, palabra en inglés que significa “mujeres”.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson (Reuters)

El mismísimo Daniel Radcliffe fue uno de los actores que repudió los comentarios de la escritora: “Las mujeres transgénero son mujeres”, escribió el actor en un texto publicado en el sitio del Proyecto Trevor, una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir situaciones de crisis y suicidios de integrantes del colectivo LGBTQ.

Radcliffe, que ha encarnado al joven mago Potter en ocho películas, dijo que lamentaba que para algunos seguidores de la saga “la experiencia de los libros [de Harry Potter] se haya empañado”. ”Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más fuerte en el universo (...) que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que son homosexuales o bisexuales; si encontraste algo en estas historias que te resonó y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro que leíste, y es sagrado”, señaló.

Luego fue el turno de Emma Watson, quien en las películas interpretó a Hermione Granger. “Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser”, escribió en las redes.

“Quiero que mis seguidores transgénero sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo las vemos, respetamos y amamos por lo que son”, remarcó.

