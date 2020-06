Daniel Radcliffe responde a polémicos comentarios de JK Rowling sobre género

El actor Daniel Radcliffe. EFE/Kote Rodrigo/Archivo

Edimburgo, 9 jun (EFE).- El actor británico Daniel Radcliffe afirmó este martes que espera que los comentarios de la escritora JK Rowling sobre identidad de género, considerados por algunos transfóbicos, no "contaminen" la saga de Harry Potter a ojos de sus seguidores.

El actor dijo que las mujeres transgénero "son mujeres" y "cualquier declaración en sentido contrario borra" su "identidad" y "dignidad" y precisó que se había sentido "obligado a decir algo", porque Rowling ha sido responsable del "curso que ha tomado su vida".

Radcliffe hizo estas declaraciones en un comunicado publicado en la página web de The Trevor Project, una organización de prevención del suicidio dentro de la comunidad LGBT, después de que Rowling comentara este fin de semana en Twitter que solo las mujeres menstrúan, lo que indignó a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria.

Todo empezó cuando el sábado compartió un enlace a un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que "esa gente que menstrúa" "solía tener un nombre", en alusión a la mujer.

Ese comentario fue considerado por algunos usuarios y organizaciones como discriminatorio hacia otras personas que también pueden menstruar, como la gente transgénero o de género no binario, y también hacia las mujeres que por algún motivo no tienen el periodo.

Radcliffe, que ha encarnado al joven mago Potter en ocho películas, dijo que lamentaba que para algunos seguidores de la saga "la experiencia de los libros [de Harry Potter] se haya empañado".

"Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más fuerte en el universo (...) que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que son homosexuales o bisexuales; si encontraste algo en estas historias que te resonó y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro que leíste, y es sagrado", señaló.

El actor comenzó a apoyar a la organización estadounidense The Trevor Project en 2009.