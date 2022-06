Jimmy Kimmel se burló de la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas: “Iban a traer el guacamole”

El presentador y comediante estadounidense no dejó desapercibida la ausencia de López Obrador en la Cumbre.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmara que no asistiría a la Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, sus motivos para no estar presente llamaron la atención. Personajes famosos como el comediante y presentador Jimmy Kimmel no lo dejaron pasar la situación y, en su caso, hizo mofa del tema.

El pasado lunes seis de junio AMLO confirmó que no asistiría a la Cumbre de las Américas, la cual inició ese mismo día y terminará el viernes 10 de junio.

El jefe del Ejecutivo había dejado claro que si Joe Biden se negaba a su petición de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, él no asistiría. Esto causó polémica e indignación entre algunos políticos mexicanos, así como fuera del país.

Jimmy Kimmel, en su popular programa que se transmite todas las noches por la ABC, tocó el tema para lanzar un mensaje sarcástico, haciendo burla de la situación.

Los comentarios de Jimmy causaron indignación en redes sociales, pero por las decisiones de AMLO que las desencadenaron (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

“El presidente de México no va a venir (a la Cumbre de las Américas), decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es lo suyo”, dijo, lo que causó risas entre su público.

A lo que continuó con un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales, pues lamentó que no haya quién lleve guacamole este año a la Cumbre, causando aún más vitoreo y risas entre el auditorio presente.

“No tener a México aquí es un gran golpe porque, en primer lugar, son nuestros vecinos de abajo; y, segundo, se suponía que iban a traer el guacamole”

López Obrador había señalado que para él una "no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente" (Foto: Cuartoscuro)

Este segmento del programa causó controversia, pues desde días atrás AMLO había sido criticado por su decisión.

Personajes como los periodistas Sergio Sarmiento y Raymundo Riva Palacio, la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, el panista Fernando Belauzarán, entre otros, señalaron algunas de las causas por las que López Obrador tuvo que asistir a la Cumbre de las Américas y lamentaron la actitud del mandatario.

Y es que durante su conferencia matutina del 6 de junio, el presidente de México externó su inconformidad con el hecho de que no invitaran a Cuba, Nicaragua y Venezuela, por supuestamente tratarse de un tema de “odio”.

“En este caso, siento que hay muchas presiones de los Republicanos y, sobre todo, de algunos dirigentes del Partido Republicado y del Partido Demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos. Desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos”, sentenció López Obrador.

Marcelo Ebrard se encuentra en Los Angeles, California como representante de AMLO en la Cumbre (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

En su representación, asistió el canciller Marcelo Ebrard, quien también ha remarcado que secunda la postura del jefe del Ejecutivo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que se toman “de forma errónea” las intenciones en las decisiones de López Obrador y defendió a las dictaduras de la exclusión.

“La exclusión de países de esta IX Cumbre de las Américas y de otros mecanismos de gobernanza continental, en especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no sólo está en contra de los principios de México, sino que además resulta inconsistente, por no decir contradictoria”, escribió en una columna publicada en el Diario Excélsior.

Ebrard Casaubón también aseguró que la decisión de AMLO no afectaría la relación de México con Estados Unidos e, inclusive, remarcó que es “muy buena, muy extensa”.

