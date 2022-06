Stranger Things 4: el detalle que casi nadie notó sobre Will Byers

Aunque el cumpleaños de Will no podría haber sido una prioridad, es cierto que es uno de los personajes que más ha sufrido (Foto: Ig/@strangerthingstv)

Después de tres años de espera, los fans de Stranger Things pudieron ver el estreno de la cuarta temporada el pasado viernes 27 de mayo; conforme pasaron los días, diversos internautas señalaron en redes sociales que la familia y amistades de Will Byers habrían olvidado una fecha muy importante para el personaje.

Hacia el final de la temporada pasada, Joyce Byers (Winona Rider) se fue de Hawkins junto con sus hijos Jonathan (Charlie Heaton) y Will (Noah Schnapp); también se llevó a Jane Hopper, mejor conocida como Once (Millie Bobby Brown).

En la cuarta temporada de Stranger Things, Mike Wheeler (Finn Wolfhard) viajó para reencontrarse con su novia Once y su mejor amigo Will; después de un incómodo momento en el aeropuerto, fueron juntos a una discoteca en patines. En ese lugar, la chica que le hace bullying a Jane creó un escenario para ridiculizarla y grabarla con una videocámara de los ochenta.

El momento en que llegó Mike estuvo cargado de incomodidad pues Jonathan tenía la esperanza de que su novia Nancy viajara con el (son hermanos) Foto: Ig/@strangerthingstv

En el video se puede apreciar que la fecha de ese incidente es el 22 de marzo de 1986, es decir, en el cumpleaños de Will Byers; durante las pocas escenas en que estuvieron juntos, nadie felicitó al personaje principal de la primer temporada, probablemente porque el violento incidente entre Once y Angela se llevó toda la atención, la cual se dirige después hacia el nuevo villano Vecna.

Algunos internautas tenían dudas sobre la fecha de nacimiento de Will, pero diversas páginas con información oficial de la serie lo confirman, además de la propia Joyce Byers.

Durante la segunda temporada, en un intento por devolverle a su hijo la normalidad ante una “posesión”, le dice: “¿Sabes qué pasa el 22 de marzo? Es tu cumpleaños”. Confirmando así que el joven interpretado por Noah Schnapp nació el 22 de marzo de 1971.

Esta es la prueba de que Will nació el 22 de marzo (Foto: Twitter)

Esto podría interpretarse como un simple descuido de los productores, pero se sabe que Matt y Ross, mejor conocidos como los hermanos Duffer son muy precavidos y minuciosos con los pequeños detalles de la serie.

Por ejemplo, la canción que Max repite una y otra vez para no ser atacada por Vecna narra la historia de una mujer que se pondría en el lugar de otra persona para que no sufra, como una analogía del impactante sacrificio que hizo su hermanastro Billy Hargrove. El nombre de este tema es Running up that hill (A deal with God) de Kate Bush.

Nadie felicitó a Will Byers por su cumpleaños (Foto: Ig/@strangerthingstv)

Celebrar el cumpleaños de un amigo tampoco sería una prioridad, pues desde la primer temporada, los personajes deben enfocarse en vencer a criaturas sobrenaturales o lidiar con extraños sucesos en lugar de vivir sus vidas adolescentes. Sin embargo, es un hecho que Will Byers si reclama a Mike Wheeler la falta de atención, pues en el año en que estuvieron separados le llamó solo dos veces.

Además, el olvido de su cumpleaños cobra más relevancia porque Will Byers tiene un antecedente de haber sufrido bastante durante toda la serie, su propia mamá lo describe como “un chico sensible”.

Más tarde en la serie, Will se une a su hermano, su amigo y Mike para encontrar el proyecto NINA, donde se encuentra Once (Cortesía de Netflix © 2022)

Por otra parte, es él quien permanece en el Upside Down (Mundo al revés) durante casi toda la primer temporada, sufre los estragos de interactuar con un Demogorgon y además, durante toda la tercer temporada fue ignorado porque sus amigos Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) y Mike Wheeler priorizaron a sus novias, así que se negaron a todas las invitaciones que les hacía para jugar Dungeons and Dragons (D&D).

Ante el aparente desinterés romántico de Will hacia las chicas adolescentes, la frase de Mike gritándole “No es mi culpa que no te gusten las niñas” en la tercera temporada y supuestas “miradas” del personaje hacia su mejor amigo detectadas por los fans de la serie, se ha empezado a generar un misterio sobre su orientación sexual.

Además de este detalle sobre su cumpleaños, hay muchas especulaciones sobre la verdadera orientación sexual del personaje de Will Byers (Foto: Ig/@strangerthingstv)

Al respecto, el elenco de la serie mencionó que Wil Byers tenía interés por alguien más del grupo de amigos que no era Once, sin aclarar quién es la pretensión romántica del personaje y si es realmente homosexual.

