Ricardo Montaner habló sobre su etapa como abuelo de Índigo, hija de Evaluna y Camilo

Las dinastías en el mundo del espectáculo son una de las tendencias sociales y artísticas que en los últimos años ha propiciado a que el renombre y talento de algunas de las familias más populares en la industria del entretenimiento se esmeren por generar contenido de gran calidad que mantenga un buen status sobre el apellido.

Por ello, la descendencia del gran cantautor argentino Ricardo Montaner en México ha cobrado gran popularidad en los últimos años, al grado de que próximamente habrá un reality show donde su intimidad quedará al descubierto por sus miles de fans que tiene interés por saber más sobre ellos fuera de sus carreras profesionales.

Recientemente, el cantante se convirtió en abuelo por quinta ocasión, fruto de la relación que tiene su hija Evaluna y el exitoso intérprete de pop y reggaetón Camilo. La pequeña Índigo se ha convertido en la consentida de la familia, por ello su abuelo ha decidido dar mayores detalles sobre cómo es su relación con la menor, dejando su intimidad al descubierto y generando reacciones positivas en redes sociales.

En exclusiva para las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, Flor Rubio tuvo el privilegio de entrevistar al líder del team Montaner y al hablar sobre su nueva nieta, el cantante de grandes éxitos musicales como La Gloria de Dios, El Día Que Me Quieras y Me Vas A Extrañar aseguró encontrarse muy feliz pues tiene la experiencia para cuidarla y hasta cambiarle el pañal.

“Cada que me puedo escapar, porque cuando nació Índigo solo estuve seis días, porque estoy de gira por todos lados, pues me ha costado mucho trabajo poderla ver pero cada vez que la veo o cada vez que tengo una excusa me subo al avión y voy aunque me quede medio día para compartirlo con ella”; inició a relatar el cantante y coach de La Voz México -versión TV Azteca-.

La presentadora y periodista de espectáculos no dudó en preguntarle qué tipo de abuelo era, a lo que él con gran carisma le respondió: “Hago todo, limpio culito, o sea todo. Soy un abuelo con todas las de la ley, enserio, cambio pañales soy muy experto, porque acuérdate que yo tengo cinco hijos y a los cinco les cambié sus pañales, los bañé y pues tengo mucha facilidad para manipular a los bebés porque pues he practicado muchísimo en mi vida”.

Sobre la experiencia fuera de ser padre, el cantante aseguró que también le ayudó el factor de ya haber sido abuelo con anterioridad y aunque ya pasó algún tiempo de ello, recuerda bien todas las técnicas, demostrando que lo bien aprendido jamás se olvida.

“Con mis cuatro primeros nietos también practiqué mucho así que estoy hecho un experto. Por ahí no hay ni preocupación porque Evaluna me dice, bueno yo entro a la casa y me dice ‘Toma papá, (hace señas de recibir a un bebé) hasta que pida de tomar leche, quédatela’ y yo me encargo de ella y la tengo que cambiar, es divina”, expresó.

Tras grandes rumores en medios de comunicación y redes sociales, el pasado nueve de abril Camilio publicó la noticia con sus fans y el mundo del espectáculo, agregando unas tiernas fotografías que le dieron la vuelta a todo internet.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta.Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”, escribió Camilo en su cuenta de Twitter.

Emocionado, el cantante agregó: “Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!! Creció La Tribu (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”.

