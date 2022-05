Las primeras imágenes de Paola Núñez en el tráiler de “Resident Evil” de Netflix

Resident Evil

La reconocida plataforma de streaming, Netflix, lanzó el primer tráiler y fecha de estreno de su nueva producción live action, Resident Evil: Capcom, la cual no será fiel a la historia de los videojuegos ni a la saga de películas protagonizadas por la renombrada actriz de origen ucraniano, Milla Jovovich.

Esta producción constará en un inicio de ocho episodios de una hora cada uno, se estrenará el próximo 14 de julio y tendrá un gran elenco como Lance Reddick, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Ahad Raza Mir, Turlough Convery, Connor Gossatti y la reconocida histrionisa mexicana, Paola Núñez.

Esta última se ha encargado de dar promoción en sus diversas redes sociales de esta nueva producción que marcará su primera colaboración en forma de serie con Netflix: “El mal ha evolucionado. Resident Evil se extiende a Netflix14 //me muero de la emoción por compartirles el estreno de mi nuevo proyecto”, ha descrito en su cuenta de Instagram.

Primer vistazo de Paola Núñez en Resident Evil de Netflix Foto: YouTube/@Neflix

En este primer vistazo de poco más de 30 segundos se puede ver a la protagonista del renombrado melodrama mexicano, Amor en Custodia, con un saco rojo muy característico de la gente de Umbrella y con una sonrisa retadora; sin embargo, el papel que encarnará la mexicana es todavía es una incógnita.

Hasta el momento solo se ha dado información sobre el personaje del actor Lance Reddick debido a que será el protagonista, Albert Wesker, uno de los antagonistas principales en la historia original, empleado de la Corporación Umbrella; su hija Jade será interpretada por Tamara Smart en su adolescencia y Ella Balinska en la adultez.

Fue en agosto del 2020 cuando Netflix ordenó la serie live action basada en Resident Evil.

“La historia se ambienta en la nueva Ciudad Raccoon, en Sudáfrica, en el presente y en el año 2036, en un Londres postapocalíptico: Jade trata de sobrevivir en un mundo plagado de zombies a la vez que indaga qué le sucedió a su hermana, Billie, en 2022, cuando se desataron los hechos”, es la descripción de la trama que se puede leer.

El cast de la nueva serie de Netflix (Foto: TATENDA CHIDORA/NETFLIX © 2021)

La participación de la mexicana Paola Núñez se aprecia como un reflejo de las apuestas por el talento latino de la plataforma, debido a que ya captó a varios actores mexicanos en sus producciones originales como Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra en Sense 8, Danna Paola en Élite o Luis Gerardo Méndez en Murder Mystery.

Fuera de la reconocida marca de streaming, Núñez se ha consolidado en la industria estadounidense desde 2017 en su primera incursión en Hollywood en la serie del Medio Oeste americano, The Son. Dos años más tarde se unió a la serie The Purge y en 2020 apareció, por primera vez, en las pantallas estadounidenses en la cinta Bad Boys of Life junto a Will Smith y Martin Lawrence.

Paola Núñez ha compartido múltiples publicaciones sobre su trabajo en Resident Evil Foto: Instagram/@paolanunez

La actriz de ahora 44 años dio sus primeros pasos en el mundo de las artes dramáticas en la escuela de actuación de la televisora del Ajusco, (CEFAC), y trabajó en dicha empresa desde 1995 hasta el 2013.

Tras la facilidad mostrada detrás de cámaras, la joven mexicana rápidamente consiguió participar en algunos melodramas como Las Juanas, Pasión Morena, Destino y Mientras haya vida; sin embargo, su figura se popularizó en el país en 2005, cuando coprotagonizó la producción Amor en Custodia, con el papel de Bárbara “Barbie” Bazterrica.

En 2014 cambió de aires y se sumó a la cadena hispana Telemundo donde tuvo la oportunidad de protagonizar dos de las producciones más ambiciosas de la televisora como la Reina de Corazones y en 2019 se unió a la producción La Reina del Sur 2, interpretando a Manuela Cortés.

SEGUIR LEYENDO: