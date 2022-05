El conmovedor mensaje con el que Aislinn Derbez celebró el Día de las Madres: “Agradecida por la más retadora aventura de mi vida”

Aislinn Derbez celebró el Día de las Madres con un mensaje dedicado a Kailani (Foto: IG @aislinnderbez/ @kliboska/@hauser____/@dddiegortiz)

El Día de las Madres es una de las celebraciones con más peso en México y se festeja cada 10 en mayo. Y, al igual que toda la población mexicana, las celebridades pertenecientes al mundo de la farándula mexicana que han tenido la dicha de ser madres, se suman a la festividad colectiva por medio de sus redes sociales.

En esta ocasión, fue turno de Aislinn Derbez, quien por medio de su cuenta de Instagram compartió un extenso mensaje de reflexión sobre la maternidad. Ahí, la intérprete mexicana aprovechó para agradecer la dicha de convertirse en la mentora de Kailin Ochmann Derbez desde que nació el 25 de febrero del 2018.

“Todos los días me duermo pensando que mañana tengo una nueva oportunidad de manejar mejor aquello que hoy no pude, de tener más paciencia en aquello que hoy me sacó de quicio, de encontrar mejores formas de conectar con ella, de aplicar nuevas herramientas que voy encontrando y probar qué funciona mejor y qué ya no”, indicó en la primera parte de su mensaje de celebración.

Ailsinn Derbez le dedicó un mensaje a su hija por el Día de las Madres en México Foto: Instagram/@@aislinnderbez

En el segundo párrafo de su mensaje por El Día de las Madres, la histrionisa mexicana que dio vida a Elena De La Mora en la Casa de Las Flores definió que para ella la maternidad es “como querer armar un rompecabezas de 1 millón de piezas”.

“Piezas de mi hija, otras de mi niña herida, otras de mi madre, de mi padre, de mi linaje, de paradigmas culturales y sociales, de expectativas no cumplidas, de la mujer libre en la que me estoy convirtiendo, de las herramientas de crianza que he ido adquiriendo a través de la experiencia, libros, clases, terapias…”, resaltó Aislinn.

Como adición, la también modelo de 36 años exaltó la labor de los padres y madres durante la infancia, ya que desde ahí se dan los primeros pasos para formar a personas de bien de cara al futuro.

“En ese rompecabezas está escondida la clave para una nueva humanidad… No creo que exista otra manera de mejorar el mundo que a través del esfuerzo de ser madres/padres más conscientes, porque ese esfuerzo es lo que determinará el que florezca esa nueva humanidad”, subrayó.

Aislinn Derbez y Kailani viajaron a Colombia (Foto: IG @aislinnderbez/ @kliboska/@hauser____/@dddiegortiz)

Para finalizar, Aislinn les deseó a sus poco más de 12 millones de seguidores que celebren a sus madres e hizo especial énfasis en las que tienen la fortuna de ejercer su maternidad: “Siempre estaré agradecida por la mejor y más retadora aventura de mi vida: ser madre. ¡Feliz día a todas las mamás hermosas!”, concluyó la famosa.

Por otro lado, Mauricio Ochmann, quien es otro de los protagonistas en la vida de su Kailani Derbez, se sumó a las muestras de cariño y le dedicó un mensaje de celebración a Aislinn. Y donde también aprovechó para mandarle un mensaje a su primera esposa, María José del Valle Prieto y madre de su hija mayor, Lorena Ochmann.

“Que fortuna que mis hijas tengan a estas maravillosas mujeres como mamás @aislinnderbez y @majo_dvp. Son un ejemplo de amor, dedicación y contención! Las amo y las admiro profundamente”, señaló en un pequeño collage que contiene las imágenes de sus hijas y sus respectivas exparejas.

Mauricio Ochmann celebró a la dos madres de sus hijas por el Día de Mamá en México Foto: Instagram/@mauochmann

Entre los comentarios destacados que sumó publicación de Aislinn también se encuentra el de su actual pareja, Jonathan Kubben, quien no perdió la oportunidad de resaltar su labor como madre: “!Feliz día! Eres una mamá increíble”, redactó en la caja de reacciones y en donde se pueden ver más de 200 mensajes deseándole un gran día a la hija de Eugenio Derbez.

