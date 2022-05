Grupo Firme y Maluma juntos: así fue el viral momento con tragos y banderas

La banda de regional mexicano sorprendió en el concierto del reguetonero

Grupo Firme continúa haciendo historia en México pues tras tres exitosas presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México la cuarta ya fue anunciada. Con sus presentaciones sold out la banda fue ovacionada en redes sociales pero ahora su nombre es tendencia luego de una exitosa participación en el gran concierto de Maluma, desde Medellín, Colombia.

De manera sorpresiva, la banda revelación del regional mexicano se presentó con el cantante dejando a todos sus fanáticos impactados, pues el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, logró hacer que Maluma cantara en un estilo muy mexicano su colaboración Cada Quien, que a solo cuatro meses de haber sido lanzada por la agrupación ya cuenta con más de 63 millones de reproducciones y es uno de los sencillos más escuchados de ambos en plataformas de streaming como Spotify.

“Parceros ahora sí vamos a poner #MedalloEnEIMapa !! a Este 30 de abril podrán ver el concierto más importante de mi carrera desde cualquier lugar del mundo con @AmazonMusic! Puedes verlo gratis en @primevideo y en el canal de Amazon Music en Twitch”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram, sin avisar todas las sorpresas que tendría, siendo la banda mexicana parte de ellas.

La banda de regional mexicano cantó con Maluma (Foto: Instagram/@grupofirme)

Tragos, sombreros, vestuarios muy mexicanos y el toque especial: banderas de México y Colombia brillando por todo el escenario. El cantante de grandes éxitos musicales como Felices los 4, No Se Me Quita y Desde Esa Noche sorprendió a la banda cuando a mitad de su presentación sacó las honorables insignias haciendo que el público comenzara a gritar y ellos no dudaran en tomarlas de buena manera y posar a lo largo del escenario cuatro por cuatro con ellas cubriéndolos.

En redes sociales los fans colombianos y mexicanos han dudado en escribir su experiencia virtual, así como aquellos afortunados que obtuvieron un acceso, dejando ver que la presentación y sorpresa si fue del agrado de todos por lo que el hashtag #GrupoFirmeCon Maluma no solo se colocó como una de las principales tendencias en México, sino también en Colombia.

"Cada Quién" es su colaboración (Foto: Instagram/@grupofirme)

“La canción de por sí es muy buena, pero ellos juntos haciendo todo eso de verdad que a más de uno nos volaron la cabeza”. “Esta fue la sorpresa más grata que se pudo dar en mucho tiempo”. “Cuando pagamos por ver a nuestro Maluma baby jamás imaginamos que sería dos por uno, teniendo a Madonna y Grupo Firme en la lista de invitados, ahora entendemos porque él decía que sería su concierto más importante en sus 10 años de trayectoria”. “Grupo Firme ya confirmó que es la banda de regional mexicano más popular y exitoso que ha tenido México en muchos años”, escribieron en Twitter.

Madonna y Maluma

Madonna posó con Maluma (Foto: Amazon)

Rumbo a la parte final del concierto apareció la Reina del pop, Madonna, para interpretar unas canciones con el reguetonero, convirtiéndose en la colaboración más explosiva de la noche. La cantante usaba un vestido rosa con una chamarra negra y un sombrero vaquero el cual combinó con unos lentes oscuros. El público no podía creer la participación de la también actriz que comenzó a cantar junto a Maluma su colaboración llamada Medellín, realizada en 2018.

Diversos artistas no dudaron en dedicarle unas palabras al reguetonero, como fue el caso de su connacional J Balvin quien escribió una publicación en su cuenta de Instagram:

“La vida es bella Juan @maluma.ibamos al gimnasio juntos, te llevé a mi primer concierto en la Macarena de Medellín y ahora verte llenar un estadio, ¡wow, me consta tanto sacrificio! Me causa risa tantos momentos que tuve de inmadurez y de inseguridad al ver que había otro exponente en mi ciudad que podía ver como una amenaza cuando estábamos creciendo…es cierto cuando hablan de que la sabiduría la dan los años ja, ja, ja”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: