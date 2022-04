Erika Ender celebra 30 años de trayectoria y defiende su hit mundial: “Despacito no trata a las mujeres como objeto”

La compositora ostenta el record Billboard con "Despacito", el éxito global de 2017 que popularizó Luis Fonsi (Foto: Archivo)

“Este año lo que quería era regresar a la esencia, agradecer la raíz”, cuenta para Infobae México Érika Ender sobre el lanzamiento de su tema Abrázame, un cover a Julio Iglesias que hace parte de su álbum MP3-45, en el que “metió a la licuadora” su nutrida influencia musical y con el que está celebrando 30 años de trayectoria artística.

“Tuve la suerte de nacer en un hogar multicultural, donde había muchísima música, donde crecí escuchando tres idiomas por mis familiares. Es un tributo a esa raíz, un poquito al big band que escuchaba mi papá, que es mitad americano, un poquito al lado bossa y más jazz del lado de mi mamá que es de Brasil, el hecho de haber escuchado muchas cosas en la radio en Panamá, que fue donde crecí”, cuenta con buen ánimo la compositora, productora, cantante, comunicadora y filántropa panameña, que lleva el éxito de haber compuesto más de 40 top singles que han brillado en distintos países.

Proviene de una familia multicultural, por lo que en su infancia escuchó mucha música y aprendió tres idiomas (Foto: Archivo)

Para el video de Abrázame, Érika se desprendió de su característica melena rizada e hizo un guiño visual al pasado, en consonancia con el concepto de su álbum de celebración: “Es la primera vez que lanzo un sencillo de una canción que no escribí yo, ahora quería honrar todo eso. Hice una refrescada en mi imagen, siempre ha sido muy característico los rulos míos, a las mujeres que usan rulos les dicen ‘Erika Ender’, como a mí cuando era chiquita me decían ‘Amanda Miguel’, eso es bueno para mí. Hice referencia al Old Hollywood y reverencia a las divas que yo admiraba: a Audrey Hepburn, Rita Hemsworth, Grace Kelly, Julie Andrews...”, cuenta la mujer de 47 años cuyas canciones han sido editadas en más de 160 álbumes de grandes estrellas como Gloria Trevi, Chayanne, Marc Anthony, Jenni Rivera, Los Tigres Del Norte, Manuel Mijares, OV7, Ha Ash y Prince Royce.

La mujer que divide su vida entre Miami, Los Ángeles y Panamá, hoy goza de una trayectoria envidiable y múltiples premios, pero no siempre fue así. La autora recuerda que al inicio vivió los prejuicios de la industria musical contra las mujeres.

“Cuando empecé yo mandaba canciones para proyectos de varones, enviaba los demos y me contestaban ‘Qué linda, Érika, gracias por tu canción, pero suena muy femenina’, y yo me las ingeniaba, mandaba otra vez a otro proyecto y ponía ‘E. Ender’y le pedía a un colega varón que me grabara las canciones y entraban. Entonces yo después, muy humilde pero orgullosamente decía ‘Mira, la canción es mía y soy mujer y puedo escribir para hombres’ y hoy por hoy el 80% del repertorio que me ha grabado son hombres”

Con un look del Hollywod de los 50, Erika rinde homenaje al pasado en su video 'Abrázame' (Foto: Erika Ender)

Tras treinta años en la industria, y con un repertorio de temas románticos, bailables y reflexivos, la multifacética artista cuenta su opinión sobre el género urbano, el ritmo que domina las listas, y cuyas temáticas han sido señaladas por sus líricas explícitas y bailes en extremo sugerentes.

“A mí me encanta bailar el reggaetón, yo nací y crecí con reggaetón, porque su raíz viene de Panamá, y muchos puertorriqueños lo reconocen, fueron los tiempos de El general, La Factoría, antes de eso Tego Calderón, Vico C... tuvimos la suerte maravillosa de que Daddy Yankee lo internacionalizara”, contó.

La panameña también ha participado como conductora de televisón y ha sido la voz de spots de publicidad (Foto: Erika Ender)

La mujer que desde 2017 forma parte del Salón de la fama de los compositores latinos, afirma que la música actual es un reflejo del estado de la sociedad. Además, destaca que el valor de un artista es crear obras que no ofendan a nadie, y por el contrario, construyan.

“No estoy a favor de ningun tipo de mensaje que no sea positivo y contructivo para el ser humano, para las mujeres, no podemos señalar el género (musical), tenemos que pensar qué estamos haciendo con el género, como seres humanos estamos en una sociedad que realmente hay mucho hogar roto, mucha falta de autoestima, mucha depresión, y falta de amor, falta de Dios, de espiritualidad, estamos enfocados en crecer materialmente y no enfocados a darle el alimento a la mente, corazón y espíritu y cuando no hay un balance se ve en todos lados: la música es un reflejo de la sociedad...yo hago música divertida también, pero en ningún momento trato de ser ofensiva hacia la mujer ni hacia la raza humana. Para la expresión de lo que sea, incluso en la sensualidad, existe el buen gusto”

Erika Ender celebra 30 años de trayectoria con el álbum MP3-45, que incluye covers y temas de su autoría (Foto: Erika Ender)

El más grande éxito comercial de Érika es el tema Despacito, que en 2017 lanzó en voz de Luis Fonsi y Daddy Yankee. El tema le dio la vuelta al mundo y rompió récords de popularidad: logró colocarse en el número uno de las listas de Billboard por 16 semanas, siendo la única canción en español en lograr dicha hazaña.

La canción tiene una fuerte carga erótica, con la que Érika reafirma su estilo al abordar ua temática sensual sin pasar su límites.

“Aprendí a escribir así usando siempre el buen gusto. Despacito lo dice todo, pero cuidando a la mujer, conquistándola despacio, no tratándola como un objeto, tal como una obra de arte a la que yo quiero llegar, es el tipo de trato que yo como mujer quiero tener. Yo tengo responsabilidad de lo que digo para que si un niño de diez años está escuchando o una señora de 80 o un señor de 40, nadie se sienta incómodo o atacado, porque el sexo es lo normal, sin el sexo no estaríamos aquí, mamá y papá necesitaron tener sexo si no no tendríamos vida, pero es la conciencia de cómo hacemos las cosas, para que no afectemos a nadie”.

Luis Fonsi y Erika Ender obtuvieron el premio Canción del año por "Despacito" en la entrega 18 de los Latin Grammy, celebrada en 2017 en Las Vegas (Foto: Getty Images)

La artista que cuenta con una fundación para impulsar los estudios de personas desfavorecidas, expresó su admiración por los artistas de México, país en el que ya radicó por algún tiempo al estar casada entonces con un mexicano.

“Toda la vida admiré muchísimo al maestro Armando Manzanero...hay tanta gente talentosa, las Ha Ash me encanta que siempre se están renovando... Ustedes tienen una fábrica de artistas de cualquier género, desde hace muchas décadas hasta hoy admiro a muchísima gente. Desde Juan Gabriel, Vicente Fernández, hasta la nueva generación...yo vi en Estados Unidos a Danna Paola, me quedé en shock del show que se montó...cómo bailó, cómo se presentó... México respira arte”, dijo emocionada la artista que espera pisar tierra azteca muy pronto para presentarse en concierto.

