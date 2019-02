Mientras tanto, Erika Ender estará participando de una serie de conciertos como "Under the Covers with Victoria Shaw" (en el Birdland Theater de Nueva York). Allí se presentan célebres compositores, luego de haber obtenido grandes éxitos en el mercado musical norteamericano. La panameña, es una de las creativas que más triunfos ha cosechado en la industria musical internacional; con una destacada carrera como cantautora, productora y figura televisiva.