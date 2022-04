Quiénes han sido los artistas más jóvenes en recibir un galardón

Nueve jóvenes cantantes han sido reconocidos con un Grammy sin siquiera cumplir 20 años (Fotos: Twitter@BeccaVlqz // IG@blueivy.carter/@billieeilish // Twitter@MiguelitoMTOcol)

Desde 1959, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording Arts and Sciences) entrega Grammys para reconocer el trabajo musical más destacado de cada año.

Aunque los artistas que reciben este premio tienen edades muy variadas, hay 9 niñas, niños y adolescentes que han impresionado a la industria musical, pues se han hecho acreedores a un galardón sin siquiera haber alcanzado la mayoría de edad en todos los países.

Ordenados por número de edición de los Grammys, estos son los cantantes más jóvenes en haber obtenido su estatuilla con forma de gramófono en toda la historia de estos premios:

Luis Miguel

A sus casi 15 años, Luis Miguel se convirtió en el primer cantante adolescente en obtener un Grammy (Foto: Twitter/@HuellasTM)

Luego de la primer ceremonia de entrega de los Grammys, pasó un cuarto de siglo antes de que un adolescente de casi 15 años obtuviera su estatuilla, convirtiéndose en el cantante más joven en ser galardonado en la historia de estos premios. El nombre de ese joven es Luis Miguel, también conocido como El sol.

Hacia 1985, Luis Miguel estaba a pocos meses de cumplir 15 años, el tema que lo llevó a obtener el premio fue Me gustas tal como eres, el cual cantó junto a Sheena Easton. Esa interpretación obtuvo el Grammy a la Mejor actuación Mexicano-Americana en la edición número 27 de estos premios.

Cabe señalar que durante 11 años, el famoso cantante se mantuvo con el título de ser el artista musical más joven en haber recibido un Grammy.

Luis Miguel comenzó su carrera siendo un niño, destacándose rápidamente entre el público internacional, a lo largo de su trayectoria, el intérprete de éxitos como La incondicional y Cuando calienta el sol ha obtenido un total de seis Grammys.

LeAnn Rimes

Fue la artista más joven en ganar la categoría, pues tenía14 años (Foto: Archivo)

Margaret LeAnn Rimes es una cantante del género country que obtuvo su primer Grammy un año después de su debut dentro de la industria musical. Hacia 1997, la autora del exitoso álbum Blue tenía 14 años recién cumplidos.

El Grammy que obtuvo LeAnn Rimes fue el de Artista Revelación del Año, gracias a este galardón, se le conoció durante cinco años como la artista más joven en obtener este premio, pues al momento de recibirlo era algunos meses menor que Luis Miguel.

La también cantante de Folk vendió más de seis millones de copias de su primer álbum en Estados Unidos, posteriormente siguió su carrera musical y en 2007, hizo un dueto con Jon Bon Jovi interpretando Till We ain’t Strangers Anymore.

Peasall Sisters

De izquierda a derecha, ellas son Hannah, Sarah y Leah Peasall (Foto: Captura de YouTube/FranklinSprings)

En el 2001, las hermanas Peasall (The Peasall Sisters) obtuvieron el Grammy al Mejor Álbum del año por su participación en la banda sonora de O Brother, Where Art Thou?

La tercia de niñas cantaba country y estaba conformada por Leah Peasall, que en ese momento tenía 8 años; Hannah Peasall, que tenía 11 años y Sarah Peasall, que tenía 14 al momento de la edición número 44 de esta premiación.

Es por esto que de manera histórica, Leah Peasall es la niña más joven en ganar un Grammy en todas las ediciones, aunque a diferencia de sus jóvenes colegas, la estadounidense lo obtuvo en grupo.

Miguelito

Miguelito cautivó a la industria musical cantando reggaetón (Foto: EFE)

Miguel Ángel Valenzuela Morales, mejor conocido como Miguelito, es un reggatonero puertorriqueño que cautivó a la industria del género urbano a sus casi 10 años.

En 2008, Miguelito obtuvo el Grammy por el Álbum de los Mejores Niños Latinos. En diversas ocasiones, el ahora joven de 23 años se ha autonombrado como El Heredero, pues inspiró su carrera musical en los éxitos de Daddy Yankee.

Además de su trayectoria musical y su fama en diversos países de Latinoamérica, Miguelito se convirtió en un activista en contra de la violencia social.

Lorde

Lorde tenía 17 años cuando ganó su primer Grammy (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

En la edición número 56 de los Grammys, la cantante Lorde obtuvo su primer gramófono gracias al tema Royals, el cual sonaba sin parar en las redes sociales y la radio hacia 2014.

Cuando fue galardonada por la Mejor interpretación vocal pop solista, Lorde tenía 17 años. Aunque no era menor que sus colegas, es considerada una de las más jóvenes en la historia de los Grammys. Tres años después de este gran éxito, la cantante decidió darse una pausa y no volvió a la música hasta el pasado 2021.

A mediados del año pasado, la cantante neozelandesa volvió a la escena y presentó al mundo su nuevo sencillo Solar Power; una canción producida y coescrita por Jack Antonoff, con una melodía muy diferente a lo que realizó en sus anteriores trabajos.

Billie Elish

Billie Elish fue galardonada con cinco Grammys en 2020 (Foto: REUTERS/Monica Almeida)

Billie Elish acababa de cumplir 18 años cuando fue galardonada con cinco Grammys en su primera premiación. Si bien la joven ya había alcanzado la mayoría de edad en muchos países, resultó sorprendente tanto para sus fans como para sus colegas la gran cantidad de gramófonos que recibió a su corta edad.

En 2020, la adolescente recibió dos Grammys por su álbum When we all fall asleep, where do we go? (Cuando todos dormimos ¿A dónde vamos?), específicamente Álbum del año y Mejor álbum vocal pop.

Su tema Bad Guy obtuvo dos Grammys más, es decir Canción del año y Mejor interpretación vocal pop solista, mientras que su trayectoria musical fue reconocida con el galardón al Mejor artista nuevo.

Blue Ivy

Así fue la participación de la Blue Ivy junto a su mamá Beyoncé (Foto: captura YouTube/Beyoncé)

Blue Ivy es la hija de Beyoncé y Jay-Z; su participación en el video Brown Skin Girl, interpretado por su mamá, la convirtió en acreedora a un Grammy en 2021.

La talentosa Blue Ivy Carter tenía 9 años al momento de recibir su Grammy por el Mejor Video Musical en la edición más reciente de esta premiación, por lo que muchas personas la consideran la artista más joven en ser galardonada.

Cabe señalar que Miguelito tenía la misma edad al recibir su Grammy, pero estaba a poco de cumplir 10 años mientras que Blue Ivy tenía sus 9 recién cumplidos; por otra parte, la hija de Beyoncé si era mayor que Leah Peasall al momento de ser reconocida.

