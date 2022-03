Soraya Montenegro: así fue el encuentro de las villanas Itatí Cantoral y Fabiola Guajardo

El reconocible personaje fue escrito por la fallecida Inés Rodena, y originalmente se llama 'Esther' Fotos: Televisa // Instagram@ricosllorantv

Una de las villanas más emblemáticas de las telenovelas mexicanas es “Soraya Montenegro”, que ha aparecido en distintas ocasiones ante el público. Y es que el personaje viene de la historia original escrita por la fallecida Inés Rodena, que primero se plasmó en la radionovela Cuando se regala un hijo.

Posteriormente, en 1979, Rocío Banquells interpretó el personaje en Los ricos también lloran, pero bajo el nombre de “Esther”, nombre original de la villana creada por Rodena. Sin embargo fue hasta 1995, cuando se realizó María la del barrio, adaptación de la historia, que se dio a conocer el personaje que interpretó magistralmente Itatí Cantoral.

La villana capaz de cualquier maldad con tal de separar a María de Luis Fernando de la Vega impactó con su caracterización y el personaje catapultó a Itatí Cantoral a la fama internacional. De hecho a la fecha, la memorable antagonista aparece en memes en las redes sociales y se ha convertido en un personaje popular en la memoria colectiva.

Soraya Montenegro antagonizó en 1995 'María la del barrio' y el personaje continúa vigente Foto: Espectáculos / Las estrellas

Ahora, este 2022, con la nueva versión de Los ricos también lloran, el personaje -icónica enemiga de la “maldita lisiada”- regresó, y quien aceptó afrontar el difícil reto de encarnar al posicionado personaje fue la actriz Fabiola Guajardo.

Aunque la imagen de la villana es distinta, pues esta vez es rubia a diferencia de la recordada cabellera negra de Itatí, el personaje de la historia producida por Carlos Bardasano ha llamado la atención de los seguidores del género melodramático.

Fabiola Guajardo es la encargada de darle vida a la nueva versión de "Soraya Montenegro" en la producción de Carlos Bardasano (Foto: Televisa)

Lejos de alguna rivalidad o celos profesionales entre las colegas, Itatí Cantoral y Fabiola Guajardo se dejaron ver compartiendo con cordialidad y aparecieron juntas en sus respectivos perfiles de Instagram. Las actrices detrás de la emblemática villana se tomaron una serie de fotografías en los camerinos de la obra de teatro Sola en la oscuridad, protagonizada por Itatí.

“Que no es lo mismo, pero es igual. Maldita lisiada. La vida nos vuelve a juntar sin juntarnos, te adoro Cantoral! PD. Háganse un favor y vayan al teatro a ver Sola en la oscuridad. Siempre es un deleite verte en escena”, escribió Fabiola Guajardo, a lo que Itatí contestó “Te amoooo”.

Además, en su perfil, la reconocida actriz escribió: “Mi hermanita hermosa. La nueva Soraya Montenegro. Love You”, a lo que Guajardo reviró “Te adorooo Queen”. Entre ambas publicaciones, las famosas suman más de 50 mil likes.

Itatí Cantoral y Fabiola Guajardo convivieron en los camerinos de la obra de teatro 'Sola en la oscuridad', protagonizada por Cantoral (Foto: Instagram)

La actitud desparpajada de las actrices llamó la atención de los seguidores, quienes les escribieron múltiples mensajes: “Las Sorayas”, “Super talentosas las dos”, “Habrá miles de Sorayas pero tú eres única, eso no quiere decir que la chica no sea una buena actriz, pero yo me quedo contigo”, “Soraya al cuadrado”, “En toda la historia de las telenovelas en México sólo existió una Soraya, la mejor Itatí”.

Al respecto de la incorporación de “Soraya Montenegro” a la actual Los ricos también lloran, el productor del melodrama, Carlos Bardasano, contó a Infobae México previo al estreno:

Itatí se dijo feliz de contar con la presencia de "la nueva Soraya Montenegro" (Foto. Instagram)

“Todos los personajes son los originales de Los ricos también lloran, en María la del barrio le cambiaron los nombres, nosotros quisimos ir con los nombres de la versión original, de la radio incluso, la única intención que tuvimos fue con quien originalmente se llama Esther, empezó por un tema de practicidad porque una de nuestras escritora se llama Esther y nos causaba mucha confusión si estábamos hablando del personaje o de la escritora”, cuenta.

“Si Soraya Montenegro, tan maravillosamente personificada por Itatí, sea una referencia de villana y maldad en nuestra televisión, ya verás que habrá varios guiños para los que saben y han visto todas las versiones, conocen, es un regalito que les damos a la audiencia”, destapó a finales de febrero de 2021.

SEGUIR LEYENDO: