Daniel Sosa contó cómo sobrellevó el abandono de su madre cuando todavía era un niño

El reconocido standupero mexicano, Daniel Sosa, tuvo la oportunidad de estar en el programa de entrevistas de Yordi Rosado, ahí comenzó a relatar algunos pasajes de su vida, como el momento que su madre lo abandonó con su padre tras algunos problemas entre ellos.

El cómico de 28 años resaltó que para él, la separación de sus padres cuando era un infante fue inicialmente extraño, ya que se habían mudado al hogar de su abuela materna, por lo que hasta el día de hoy se le hace muy curioso que su madre haya decidido abandonar el hogar su sus padres.

“Cuando se fue mi mamá tenía como 7 años, yo crecí con mi papá, toda mi primaria y secundaria crecí sin mamá. Yo no sabía por qué se había ido. Nadie se sentó a decirme por qué. De repente (preguntaba) ‘y ¿Mi mamá?’, mi abuela decía ‘no es que anda en...’ entonces yo decía, ‘bueno, no me están diciendo, entonces no voy a preguntar’, detalló con Yordi Rosado.

Daniel Sosa relató como fue su infancia tras el abandono de su madre Foto: Instagram/@danielsosafado/@yaracavazos

Más adelante, el también histrión ahondó que durante su infancia él creía que su mamá se había ido de la casa por su culpa: “Sentía que no se la pasaba bien conmigo”, recalcó el standupero.

Posteriormente, añadió que después de que se fue su mamá al principio recibía llamadas constantes por parte de ella, sin embargo, con el paso del tiempo dejó de recibirlas e incluso hubo un momento en el que ya nadie hablaba de ella en su casa: “Era un tema que ya no se tocaba y se dejó de tocar, nadie volvió a hablar de ella”, afirmó.

Daniel Sosa en entrevista junto a Yordi Rosado Foto: YouTube/@Yordi Rosado

Daniel Sosa especificó que a pesar de tener en ese momento el apoyo de toda su familia, él comenzó a sentir que les “debía”, pues no era la obligación de ninguno de ellos estar con él: “Lo único que me hacía sentir, aparte del cariño de mi familia que qué linda, me hacía sentir este pedo de ‘chale güey los estoy haciendo mover sus cosas para venir a verme, les debo”, subrayó.

Daniel Sosa explicó en el canal de entrevistas que su papá siempre lo apoyó en las labores escolares, aunque explicó que tenía un carácter fuerte desde que su madre se alejó de ellos: “El carácter de mi papá es durísimo, mi papá es vengativo, tomó muchas decisiones en su vida que de alguna manera me han afectado en mi formación y le aprendí lo bueno y lo malo”, finalizó.

Por otro lado, cabe señalar que el reconocido presentador Yordi Rosado estuvo en el ojo de la polémica a lo largo de la segunda semana de marzo después de su entrevista con Luis de Llano, en donde explicó su relación con Sasha Sokol. Tras esta situación, el exconductor de Televisa, decidió romper el silencio a través de un video en su página de Facebook.

Yordi argumentó que para sus entrevistas debe hacer sentir cómodos a sus invitados y ser imparcial (Foto: captura de pantalla)

“Este es un espacio completamente abierto donde lo que intento es contar historias sin juzgar, por eso busco que la persona se sienta cómoda y pueda platicar. A partir de esas historias podemos todos reírnos, divertirnos, reflexionar, hacer historia propia, hacer catarsis personal, no sé, espejearnos”, explicó en su video, donde defendió su liberta de expresión y la imparcialidad de su canal.

Agregó que su contenido siempre lo ha basado en sus valores y que seguirá compartiendo este tipo de entrevistas, pues su objetivo es ser el enlace entre los famosos y el público: “Yo siempre intento en todas las entrevistas, basar los principios con los que yo he crecido, que son los valores de la familia, los valores personales (...) Yo solamente soy un medio, ese es mi objetivo”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO: