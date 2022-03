Lili Elbe, Cristina Ortíz “La Veneno”, Hunter Schafer y otras mujeres trans que han conquistado el mundo del espectáculo

Cada una en su generación marcó un precedente en el mundo del espectáculo (Fotos: Instagram/@colect_trans23/@lavenenoficial/@hunterschafer)

Aunque hace muchos años la idea de que una mujer transexual o trangénero pudiera triunfar en el mundo del espectáculo era algo imposible, las cosas han revolucionado y con ello la demanda del público que consume proyectos de entretenimiento ahora no solo exige la representación LGBT+ en la música, películas, series o telenovelas, sino que también han comprobado el gran talento que ellas pueden tener.

Rumbo al Día Internacional de la Mujer, aquí te presentamos a una serie de artistas que han triunfado en ramas como el canto, la composición, la actuación, el modelaje, la pintura, el mundo de la moda y demás, y han dejado en alto su representación a través de su gran talento, carisma, interpretación e incluso de manera directa o indirecta el apoyo en los avances existentes de otras mujeres trans en la cotidianidad.

Fue una pintora muy reconocida (Foto: Instagram/@colect_trans23)

No se puede comenzar a hablar sobre mujeres trans, sin mencionar a la primera -documentada- en la historia de la humanidad. Lili Elbe, quien seguramente las personas que no pertenecen a la comunidad de la diversidad pueden ubicar por tener su vida grabada en el séptimo arte con la película La Chica Danesa, no solo fue la primera persona conocida en someterse a una cirugía de cambio de sexo, sino también haber sido una artista de gran éxito.

Sin aún haber realizado su cambio, ella conoció a Gerda Wegener en la Escuela de Arte de Copenhague (Kunstakademiet), y se casaron en 1904. Ambas trabajaron como ilustradoras. Lili se especializó en pinturas de paisajes mientras que Gerda hizo lo propio con libros ilustrados y revistas de moda.

La artista inspiró a la película "La Chica Danesa" (Foto: Instagram/@colect_trans23)

Aunque la historia de cómo descubrió que era mujer sigue siendo de las favoritas entre miembros de la comunidad, el otro lado de la moneda está en hablar sobre el gran talento que tenía y la sigue persiguiendo, por lo que no solo es considerada como la primer persona en hacer su transición, sino también la primer pintora trans en la historia de la humanidad.

Además, también se le considera como una de las pioneras en la incursión al mundo del modelaje sabiendo que era una mujer transexual. Aunque mucho de su trabajo artístico ha sido olvidado con el tiempo su historia fue plasmada también en libros y documentales. Lili Elbe murió en una cirugía a los 49 años cuando quería implantarse un útero para poder tener hijos.

Ella nació el 30 de mayo de 1926 (Foto: Twitter/@worldtransger)

Christine Jorgensen tiene una conección especial con Lili Elbe, porque si bien La Chica Danesa fue la primera en intentarlo, la americana fue la primer persona transexual en haber tenido una cirugía de reasignación de sexo exitosa. Aunque el mundo también la recuerda porque sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y volvió de Europa ya siendo ella e identificándose plenamente con su cuerpo, esto la llevó a la portada del New York Daily News en 1952: “¡Exsoldado se convierte en belleza rubia!”, fue el incorrecto titular que en ese momento el diario le dio, sin embargo ella fue más que eso.

Así fue la lamentable portada (Foto: Twitter/@worldtransger)

Además de modelo, se convirtió al instante en una celebridad, utilizando su fama para defender a las personas trans. Jorgensen trabajó como actriz y artista de cabaret y grabó varias canciones. En 1970 su vida fue llevada a la pantalla grande en el film The Christine Jorgensen Story, por el director Irving Rapper, basándose para el guion en su autobiografía, encarnado por el actor John Hansen como su protagonista.

Caroline Tula Cossey fue la primera modelo trans es posar para la revista "PLAY BOY" (Foto: Twitter/@maximijhj)

Caroline Tula Cossey comenzó su cambio a los 17 años. Llegó a trabajar como modelo para varias revistas de moda, fue la chica Bond en 1981 en la película Solo para tus ojos y fue portada de Playboy, siendo todo un éxito para la época en la que lo hizo ya que fue la primer mujer trans en hacerlo. Tiempo después un periódico británico News of the World reveló su “condición”, bajo otro titular pretencioso y que sin duda buscó terminar con su carrera: “La chica Bond era un chico”. Años más tarde, confesó que en ese momento el suicidio pasó por su cabeza, pero afortunadamente decidió seguir adelante, publicó el libro I am a woman y luchó por cambiar las leyes que no querían considerarla como lo que era, una mujer.

La causa de su muerte es desconocida (Foto: Instagram/@lavenenoficial)

Cristina Ortíz sin duda alguna es uno de los nacientes iconos en la comunidad LGBT+ pues en los últimos años su historia se ha vuelto viral lamentablemente por su polémica y misteriosa muerte, que fue plasmada en el 2020 con la serie de HBO MAX Veneno. Fue conocida por su paso en diversos programas de televisión en los años 90 en España, lo cual rápidamente hizo que el público la conociera como La Veneno.

Según contó en sus memorias Ni Puta Ni Santa (2016) y en numerosas entrevistas, abandonó su pueblo siendo muy joven para vivir en Málaga y Torremolinos. Una noche su destino cambió cuando unas cámaras de televisión acudieron a realizar un reportaje sobre la prostitución. El video se emitió en el programa nocturno Esta noche cruzamos el Mississipi, el transgresor y exitoso late-night que conducía Pepe Navarro en Telecinco. La aparición de Cristina sorprendió a todo el público y el periodista decidió incluirla en su elenco en abril de 1996.

La muerte de Cristina, la inolvidable Veneno, fue el 9 de noviembre de 2016 y estuvo envuelta en misterio generando mucha controversia. Desde diversos frentes se ha intentado reabrir el caso sin que hasta ahora haya tenido ningún éxito, a pesar de ello sigue siendo una de las mujeres trans más importantes en la historia de la televisión española.

En diferentes generaciones las mexicanas han triunfado (Fotos: Instagram/@feliciagarzamx/@laboguebo5/@vicovolkov)

México también tiene a sus representantes. Felicia Garza triunfó en el mundo de la música bajo el nombre de Felipe Gil, incluso llegó a ganar la OTI como compositora, pero a los 74 años de edad se atrevió a seguir sus ideales y se convirtió en mujer.

Alejandra Bogue es otro de los máximos referentes mexicanos en cuanto a talento, éxito y gran contenido cuando se refiere al mundo de los espectáculos mexicanos. Debutó en una obra escolar dando vida a un personaje femenino y con el tiempo se involucró en el mundo gay, participando en diversos espectáculos travestis. De hecho, es la primera mujer trans en obtener un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro. A inicios del año 2000 se incorporó al programa Desde Gayola, sin embargo ha participado en diversos proyectos televisivos de alcance mundial como Mujer: Casos de la Vida Real o telenovelas para Televisa.

Victoria Volkóva, proveniente de Ciudad de México, es una modelo, vlogger, youtuber, maquillista , escritora y actriz. Aunque ella pertenece a la nueva generación de mexicanas trans famosas que están triunfando en el mundo, su talento la ha llevado a incluso protagonizar la exitosa película Sexo, Pudor y Lágrimas 2 para una importante plataforma de streaming mundial.

Hunter Schafer attends Variety's Power 2021 of Women event at the Wallis Annenberg Center in Beverly Hills, California, U.S. September 30, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Hunter Schafer saltó a la fama mundial por su papel de Jules en el drama de HBO MAX Euphoria. Ha trabajado de modelo para importantes marcas de ropa como Dior, Tommy Hilfiger, Maison Margiela, Vera Wang, Marc Jacobs, Versus Versace, entre otras casas de moda. Teen Vogue le dio la portada de su número especial, en diciembre del 2017. En 2021, Time la incluyó en su lista Next de “100 líderes emergentes que están dando forma al futuro”, incluyendo un homenaje escrito por la actriz y cantante Zendaya.

