Sydney Sweeney sobre su actuación en “Euphoria” y el acoso a su familia: “Nadie habla de ella porque me desnudé”

Sydney Sweeney poses for a picture as she arrives for the 47th ceremony of the People's Choice Awards in Santa Monica, California, U.S., December 7, 2021. REUTERS/Mike Blake

La joven actriz, Sydney Sweeney, es uno de los rostros más destacados de la pantalla chica estadounidense de los últimos años. Especialmente por su trabajo en la serie distópica The Handmaid’s Tale, en la exitosa serie de trama juvenil Euphoria y en el más reciente estreno de HBO, The White Lotus.

No obstante de los pasos agigantados de la intérprete de 25 años de edad, Sydney considera que su carrera pudo verse afectada una vez que apareció en varias escenas sin ropa durante su trabajo en la serie de HBO, Euphoria. Esto, debido al estigma que, ella considera, existe alrededor de los desnudos femeninos.

Según explicó durante una entrevista con The Independent: “Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que fue una gran actuación, pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago The White Lotus y, de repente, los críticos prestan atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Yo decía: ‘¿No viste eso en Euphoria?,¿no lo viste en The Handsmaid’s Tale?’”.

Sydney Sweeney attends the 28th Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood, California, U.S. February 9, 2020. REUTERS/David McNew

Por esta razón, Sydney opinó qu existe “un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla”: “Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios, pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”, contó al mismo medio.

En este sentido, Sydney agregó que algunos miembros de su familia fueron acosados por su desnudo en televisión, específicamente su hermano menor, a quien etiquetaron en escenas suyas:

“Fue lo más hiriente que se puede hacer. Lo que hago está completamente separado de mi familia. Mi personaje está completamente separado de mí. Es tan irrespetuoso y angustioso (...) no creo que haya un mecanismo para enfrentarlo, para ser sincera. Tan sólo te acostumbras”, concluyó.

19/03/2021 Sydney Sweeney at the 2020 HBO Golden Globe EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO

Sobre su trabajo en la serie, Syndey contó que recibió asesoría al momento de grabar dichas escenas e, incluso, se evitó que estuviera sin ropa en las tomas para las que no fuera completamente necesario.

“Hay momentos en los que Cassie debía estar sin camiseta y yo le decía a Sam: ‘No creo que eso sea necesario aquí’. Él decía: ‘Ok, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me presionara o que intentara meter una escena de desnudo en un programa de la HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó”, contó

Por su parte, Euphoria regresó el pasado 9 de enero tras una larga espera, después de que la serie estrenara su final de temporada en agosto de 2019. La historia sigue a una adolescente llamada Rue, descrita como adicta a las drogas y su grupo de amigos; entre ellos, Sydney en el papel de Cassie.

Zendaya, actriz principal y productora ejecutiva, se llevó el premio Emmy a la Mejor actriz por su notable actuación en el protagónico. Según cifras compartidas por WarnerMedia, el primer episodio de esta temporada acumuló 2.4 millones de espectadores tanto en HBO como en HBO Max.

La serie "Euphoria" se emite los domingos a las 23 por HBO

En declaraciones difundidas por la compañía, se trata del “desempeño nocturno de estreno digital más grande para cualquier episodio de una serie de HBO desde el lanzamiento de HBO Max y un récord de más del doble del estreno de la temporada 1″.

El elenco está conformado por Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Nika King, Storm Reid, Algee Smith y Colman Domingo. Es una creación de Sam Levinson basada una serie israelí del mismo nombre escrita por Ron Leshem y Daphna Levin.

