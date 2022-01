Los mejores memes que dejó la triste derrota de Brandon Moreno

Brandon Moreno perdió el titulo que lo convirtió en el primer campeón de UFC nacido en México (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

El brasileño Deiveson Figueiredo despojó al mexicano Brandon Moreno del titulo peso mosca y recuperó el cinturón que el tijuanense le había arrebatado en junio de 2021.

The Assassin Baby aseguró que la estrategia de Figueiredo fue superior ya que fue derribado en más de una ocasión y tuvo momentos de crisis sobre la lona.

“Perdí, eso duele y al mismo tiempo, me gusta que duela, porque el dolor significa que me importa y va a hacer que yo regrese”, mencionó en conferencia de prensa al termino de la pelea.

Ante ello, cientos de internautas reaccionaron al resultado definido por los jueces mostrando descontento y tristeza ante la derrota del joven de 28 años, así como también abarrotando las redes sociales con memes que reflejaban las emociones que esta les provocó.

En su encuentro con los medios de comunicación, el brasileño mostraba incomodidad al momento de caminar (Foto: Twitter)

Por su parte, el brasileño, a quien se le vio caminar con dificultad al termino de su encuentro con los medios de comunicación, dijo que no estaba seguro de ceder ante a una cuarta pelea, pues, según sus declaraciones, Moreno no quería disputar el cinturón.

“No sé, Brandon Moreno no me quería dar una tercera pelea. Si se porta bien en los próximos meses lo vamos a ver. Quiero pelear en Estados Unidos. Si hacemos un buen Pago por Evento, lo hacemos aquí”, aseveró Figueiredo.

No obstante, reconoció el trabajo que Moreno le había dejado ver en peleas pasadas: “Fue un plan bien trazado. Sabíamos que tenía un jab bien eficiente, queríamos contrarrestar eso con distancia y con patadas”, añadió.

El tijuanense no quiso dar pretextos ante su pérdida (Foto: Twitter)

Aunado a ello, Moreno lamentó que su esfuerzo no haya sido el adecuado para retener el título peso mosca, sin embargo, destacó que tuvo un mayor volumen de golpes conectados,.

“Nunca sabes a qué le ponen más atención los jueces”, indicó Moreno, quien no quiso dar excusas sobre la derrota y aseguró que fue una buena pelea, por lo cual decidió ir a felicitar al brasileño y a su equipo de trabajo.

Uno de los distintivos más destacados de esta reedición fue la aparición de Henry Cejudo en la esquina del brasileño, pues fue clave para que mostrara una cara distinta y la eventual victoria, ya que solía ser cercano a Moreno y es considerado uno de los luchadores más contrastados en la actualidad.

Moreno se convirtió en el primer campeón de UFC nacido en México (Foto: Twitter)

Figueiredo se llevó la preferencia de los jueces tras realizar tres knockdowns que evidenciaron a Moreno y que pusieron a tambalear las apuestas en vivo, mismas que marcaban al mexicano como favorito.

Brandon Moreno logró ganarse el cariño de la gente por ser el primer campeón de la UFC nacido en tierras aztecas. Tras su victoria en 2021 frente al brasileño, se viralizó el fragmento de una de sus primeras peleas en donde prometió que portaría el cinturón.

“Quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no el siguiente mes, pero algún día seré campeón del mundo”, advirtió Moreno luego de su triunfo sobre Dustin Ortiz en Nashville, Tennessee.

Tras haberse convertido en campeón, Moreno visitó a AMLO para ser felicitado por el presidente (Foto: Twitter)

Posteriormente, ya siendo campeón, Moreno acudió a Palacio Nacional para ser felicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Durante el podcast Creativo del youtuber Roberto Martínez, el tijuanense reconoció que más allá de las preferencias políticas, fue un momento que lo impactó.

“Independiente de lo que yo crea del gobierno, si lo apoyo si no lo apoyo, estás enfrente de alguien muy importante. Y si te quedas poquito en shock”, comentó durante el mes de octubre de 2021.

