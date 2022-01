“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”: se lanzó el avance y título oficial con fecha de estreno

La nueva adaptación se estrenará en septiembre por Amazon (Foto: EFE)

Amazon Prime Video compartió el nuevo adelanto sobre la serie que planearon de la saga literaria El Señor de los Anillos. Esta actualización confirmó el nombre de la misma, así como la fecha en que estará disponible en la plataforma de streaming.

Mediante un corto audiovisual, las cuentas de Amazon hicieron llegar el tan esperado avance. Se trató de un teaser, por lo que no se reveló mucha más información. De este modo, el aspecto del cast y ciertas localidades siguen en secreto. No obstante, este video fue suficiente para enloquecer a los fanáticos.

Fue a través de una espectacular animación con la que se anunció el título completo de la serie, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. “Una nueva era comienza el 2 de septiembre de 2022. Un viaje a la Tierra Media”, fue lo redactado por la cuenta mexicana de Amazon Prime.

Amazon Prime dio los nuevos detalles sobre la serie de libros de fantasía (Video: Instagram/ @amazonprimemx)

Pese a que el adelanto fue publicado en todos los canales oficiales de la plataforma, se trató del mismo visual. “Aún me acuerdo hace casi 20 años ya, cuando salía del cine con mi mejor amigo pensando que no volvería a vivir un momento así... pues el momento está cerca”, compartió un internauta en YouTube.

Cabe señalar que el video en las cuentas mexicanas de la plataforma de streaming sí es diferente a la versión inglesa. El espacio de YouTube para los suscriptores británicos tuvo una entrega distinta, misma que notaron los fanáticos hispanos.

En Amazon Prime Video UK, la próxima serie de El señor de los Anillos retumbó con más fuerza. El audiovisual, además de lo visto, contó con una narración. Si bien el texto mantiene mucho en secreto, este detalle impresionó a los seguidores de habla inglesa. La vocalización estuvo a cargo de la actriz Cate Blanchett.

Así fue revelado el título de la nueva serie )(Foto: Instagram/@amazonprimemx)

Algunos cibernautas destacaron que la posible falta de voz en los adelantos latinoamericanos se deba a que aún no se ha doblado toda la serie. Por otro lado, otros aplaudieron que no se incluyera, pues así aumentaría más la emoción y no los spoilers.

La nueva adaptación de los libros de J. R. R. Tolkien llegará el 2 de septiembre, exclusiva por la mencionada plataforma de streaming. Esta es una de las mayores apuestas de la empresa para el 2022, ya que es una de las series más costosas y con mayor impacto en el público.

Con un presupuesto superior a los mil millones de dólares, El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder ha sido una de las mayores inversiones de la compañía desde su creación. La serie se grabó en Nueva Zelada, pero se trasladó a Reino Unido para otras escenas y estuvieron en otras latitudes europeas en búsqueda de los paisajes ideales.

Actores de la saga de películas original (Foto: IMDb)

Con el fin de disminuir los spoilers, poco se ha develado sobre la serie. Trascendió que John D. Payne sería uno de sus productores y showrunner. El guionista tampoco posee muchos créditos en cine y televisión, no obstante es todo un erudito de El señor de los Anillos.





J. R. R. Tolkien, creador de la mitología de "El Señor de los Anillos" (Foto: AP)

Trascendió que esta primera entrega estará basada en El Silmarilion, una compilación de novelas de J. R. R. Tolkien, publicadas como obras póstumas. La serie se focalizará en el arco narrativo de la Segunda Edad del Sol, historia sucedida antes de El Hobbit y la trilogía cinematográfica original.

El Señor de los Anillos volverá a ser adaptada después de varios años. Las tres películas originales, dirigidas por Peter Jackson, finalizaron en 2003. Por otro lado, la última entrega de toda la espectacular mitología, por parte del mismo cineasta, sucedió en 2014 con El Hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos.

SEGUIR LEYENDO: