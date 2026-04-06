La AESAN amplía la alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en salmón ahumado a un nuevo lote de Carrefour

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en salmón ahumado a un nuevo lote de la marca Carrefour, tras la notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía, que han informado de su retirada.

El nuevo lote afectado es el 361614, con fecha de caducidad 09/04/2026, del producto 'Salmón noruego ahumado' de la marca Carrefour, que se presenta envasado en blíster de plástico. Este lote se suma al 361214 del mismo producto, del que la AESAN ya informó el pasado 1 de abril.

La alerta también afecta a 'Salmón noruego ahumado', de la marca Skandia, envasado en blíster de plástico y que cuenta con el número de lote 361214 y fechas de caducidad 10/04/2026 y 13/04/2026.

Además, está afectado el producto 'Salmón noruego ahumado', de la marca Gourmet, envasado en blíster de plástico y que cuenta con el número de lote 361214 y fechas de caducidad 10/04/2026 y 13/04/2026.

Según la información disponible, los productos se han distribuido en casi toda España. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Si se ha consumido alguno de los productos de los lotes afectados y se presentan síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, ha instado a consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la propia agencia relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'.

En la misma línea, ha destacado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.