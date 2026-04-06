Google Chrome cargará de manera diferida vídeos y audio para agilizar las páginas web

Google está preparando una característica nueva para Chrome 148 que ayudará a mejorar la carga de una página web al retrasar la carga de los elementos de vídeo y audio en lugar de cargarlos todos al mismo tiempo.

La carga diferida es una característica presente desde 2019 en los navegadores basados en Chromium que permite retrasar la carga de imágenes y de 'iframes' --elementos HTML incrustados-- para que en lugar de que estén disponibles desde el momento en que se accede a la página web, se carguen a medida que el usuario navega por ella.

Esta característica agiliza la carga de la página web. Por ello, Google pretende llevarla ahora a la carga de vídeos y elementos de audio, como se recoge en la página de Estado de la plataforma Chrome.

Esta característica se implementará de manera nativa en Chrome 148, lo que evitará que los desarrolladores deban implementar soluciones de terceros para el navegador detecte la carga de elementos multimedia.

Según la compañía, "la carga diferida nativa permite que el navegador optimice la carga de recursos con umbrales que tengan en cuenta la red, maneje correctamente la interacción con los atributos autorreproducción y precarga, y evite bloquear window.onload para medios fuera de pantalla".