Albares, convencido de que España también será pionera en su postura sobre Cuba como lo fue con Palestina o Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado convencido de que la postura adoptada por España de rechazo al bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba y de apuesta por que sean los cubanos quienes decidan su futuro, será la que terminará imponiéndose, como ya pasó antes con el reconocimiento de Palestina o con el rechazo a la guerra en Irán.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia ha reconocido que de todas las situaciones a nivel internacional en la que "se está intentando imponer la ley del más fuerte" la de Cuba es particularmente "dolorosa" para España, de ahí el que ya se hayan hecho llegar a la isla dos paquetes con ayuda humanitaria y se haya rechazado el bloqueo.

España por sí sola, ha admitido Albares, no puede resolver la situación humanitaria "terrible" en la que se encuentra la isla --agravada en las últimas semanas por la prohibición de entrada de crudo venezolano por parte de Washington-- pero lo que sí puede hacer, y en ello está, es "dejar clara su posición, hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre y en segundo lugar sumar a otros".

"Eso toma un cierto tiempo", ha señalado, "pero lo vimos en el reconocimiento de Palestina, lo hemos visto también en Gaza, lo hemos visto en Ucrania, lo estamos viendo en Irán". "Cuba estoy seguro que será igual, España al final termina siendo el que lidera esas posiciones", ha augurado, tras indicar que el Gobierno está hablando con México y Brasil, con "una visión y una sensibilidad similar" a la española, "para intentar hacer conjuntamente algo".

Albares ha recordado que ha sido uno de los pocos ministros de Exteriores que ha recibido al canciller cubano, Bruno Rodríguez, durante su gira para recabar ayuda y ha reiterado "el rechazo absoluto al bloqueo", aunque sin mencionar en ningún momento a Estados Unidos.

Así las cosas, ha recalcado que el Gobierno seguirá enviando paquetes de ayuda el tiempo que sea necesario. "Pero desde luego lo que nosotros queremos es que se rompa esta situación de bloqueo y que solo el pueblo de Cuba decida libremente cuál tiene que ser su futuro", ha puntualizado, rechazando así una eventual intervención estadounidense en la isla para llevar a cabo un cambio de régimen.