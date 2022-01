Con vestido rojo y junto a la virgen: fiesta de XV años a una abuelita se hizo viral en TikTok

La abuelita pudo cumplir su sueño (Foto: TikTok miguel12365)

En México, cuando las jóvenes cumplen 15 años se les suele hacer una gran fiesta para celebrar la iniciación de una etapa más madura en su vida. Vestidos llamativos, chambelanes o “el último juguete” son algunas de las tradiciones que acompañan este momento tan significativo para muchas mexicanas.

Sin embargo, por muchas razones, no siempre todas las adolescentes llegan a tener dicha fiesta. Es por ello que, en esta ocasión, una mujer adulta se hizo viral en TikTok después de que pudiera realizar dicha celebración varios años después.

“Se cumplió el sueño de mi abuelita”, escribió el usuario de dicha red social miguel12365 en la descripción del video que cuenta con más de 140 mil me gusta.

Así, en 20 segundos se puede apreciar una serie de fotografías en donde se ve a la abuelita con un vestido rojo y su corona bajando por las escaleras. También se le observa con sus familiares posando en una iglesia junto a la virgen de Guadalupe y disfrutando de un inolvidable momento a lado de sus seres queridos.

Al viralizarse esto, los internautas no tardaron de reaccionar y enviaron todo tipo de buenos deseos a la familia y a la festejada.

“Así es, nunca hay que dejar que nuestros sueños no se cumplan no importa cuando y donde”, “también es mi sueño, algún día se me cumplirá”, “muchas felicidades”, “los felicito por esa celebración... en vida todo se recuerda mejor...”, “los sueños no caducan, y siempre hay que hacerlos realidad. Felicidades a tu abuelita”, son algunas de las menciones que inundaron el video.

Horas antes de festejar sus quince años una jovencita acudió a vacunarse en el municipio de Villagrán en Guanajuato. (Foto: Facebook / Secretaría de Salud de Guanajuato)

Ante esta situación, Miguel Ángel, nieto de la señora agradeció a quienes felicitaron a su familiar y envió bendiciones a todos.

“Si te lo propones se te cumple animo que todo en esta vida es posible”, comentó.

Apenas hace unas semanas, otra quinceañera llamó la atención, ya que fue a vacunarse contra COVID-19 horas antes de su festejo y apareció en el centro de inmunización arreglada para su evento. Así, con todo y vestido la adolescente del municipio de Villagrán en el estado de Guanajuato se viralizó en redes sociales.

La pandemia paralizó al mundo entero y cambió los planes de millones de personas. Una de las medidas que las autoridades impusieron para controlar la propagación del virus fue el distanciamiento social, en consecuencia, eventos que implican la aglomeración de personas fueron cancelados o pospuestos.

Las fiestas de 15 años son importantes para las mexicanas (Foto: Twitter Iniciativa Spotlight)

Conciertos, obras de teatro, clases presenciales y fiestas quedaron en un limbo de incertidumbre por al menos un año, no obstante, los avances en la medicina para la elaboración de vacunas que combatieran al COVID-19, figuraron un rayo de esperanza para todos aquellos que tuvieron que posponer sus eventos por la pandemia.

Para fortuna de todos el avance en las campañas de vacunación ha permitido la reactivación de diferentes actividades que por el virus habían sido canceladas. Miles de ciudadanos se dan cita en sus respectivos centros de vacunación para recibir su dosis de anticuerpos que los protegerá.

Las tradicionales fiestas de quince años en México tienen un protocolo establecido para llevar a cabo la celebración que muchas jovencitas deciden adaptar de acuerdo a sus gustos o necesidades. Algunas antes de su tan esperada fiesta eligen hacerse una sesión de fotos para lucir su esponjoso vestido, otras optan por un paseo en limusina, pero la jovencita de Villagrán, Guanajuato prefirió acudir a recibir su vacuna contra el coronavirus.

