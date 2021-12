Beto Cuevas terminó lastimado gracias a una app de citas

El cantante y actor chileno Beto Cuevas, reveló que su experiencia con las aplicaciones de citas no fue placentera, pues cuando intentó salir con alguien, tuvo una mala experiencia en donde terminó golpeado por hacer “match”, con la persona incorrecta.

En una entrevista con el programa de espectáculos, Ventaneando, el actor comentó que cuando se encontraba trabajando en Estados Unidos, decidió probar su suerte en el amor en una aplicación.

“Decidí probarlo porque estaba soltero... pero no me gustó, tuve una experiencia que no fue muy linda porque uno no sabe, finalmente es como la vida también, uno puede conocer a alguien que te presenten y finalmente no funciona esa relación”, afirmó el cantante.

Después de descargar la aplicación, el cantante hizo “match” con una chica, por lo que comenzaron a hablar y eventualmente la invitó a salir, pero la cita dio un giro de 180 grados y terminó “cacheteado”.

“Después de darnos unos besitos me pegó una cachetada y me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados, entones ahí no me gustó”, detalló Cuevas.

El cantante chileno aseguró que desde ese momento, decidió terminar la cita y borrar su perfil de la app de citas, pues decidió que desde ese momento, no las volvería a usar nunca más. “Yo jamás le levantaría la mano y le pegaría una mujer, pero tampoco considero que una mujer tenga derecho de pegarle a un hombre, entonces la invité a que se fuera y se fue y nunca más supe de ella”

Reflexionando sobre lo sucedido, Beto comentó ante el programa de espectáculos que se planteó la posibilidad de que su cita tuviera motivos para golpearlo, sin embargo, comentó que eso no lo justificaba.

“No sé si lo que quería era jugar un juego con un poquito de sazón y de violencia, no lo sé, no lo sé, a lo mejor quería que me enojara y a lo mejor le hiciera lo mismo y demandarme después, no lo sé, solamente podemos especular... a mí no me gusta la violencia para nada, soy todo lo contrario a la violencia, entonces no me pareció excitante la cachetada y menos si ves una luz azul... se siente gacho”, finalizó el cantante.

Sin embargo, Cuevas reveló que no le ha cerrado las puertas al amor, por lo que el cantante aún espera conocer a la persona ideal.

Recientemente, Beto Cuevas fue sentimentalmente vinculado con la periodista mexicana Paola Rojas, esto después de que la periodista lo entrevistara para su programa matutino y desataran una química que hizo sospechar a los televidentes de que existiera una relación sentimental.

Los rumores de que Paola y Beto se encontraban en una relación, se fortalecieron cuando la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, comentara durante el programa Con Permiso que Paola Rojas y Beto Cuevas sí estaban iniciando una relación.

Sin embargo, el cantante de “La Ley” enfrentó los rumores durante una entrevista, en donde aseguró que entre el y la periodista, no había ningún tipo de relación sentimental. “Lamento decir que es un rumor y que no es cierto”, expresó el cantante durante una rueda de prensa de la obra de teatro de Jesucristo Superestrella. “Me cae muy bien, somos buenos amigos con Paola”, finalizó.

