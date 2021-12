Miguel Rodarte habló con Infobae sobre sus tres proyectos con los que finaliza este año: “para mí es un verdadero privilegio”

CIUDAD DE MÉXICO, 29NOVIEMBRE2021.- Carlos Cuarón habló sobre su nueva película Amalgama, la cual es una comedia de humor negro que cuenta la historia de cuatro dentistas, tres hombres y una mujer, que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya, quienes son interpretados por Miguel Rodarte, Tony Dalton, Manolo Cardona y Stephanie Cayo. Este es el tercer filme de Cuarón y llegará a las salas de cine el 9 de diciembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El Miguel Rodarte no sólo estrenó película, sino que también lo podrán ver, antes de que acabe el año, en dos series de diferentes plataformas de streaming.

Este año fue muy complicado, en cuanto a la pandemia, pero el actor agradeció a la vida por la salud y el trabajo que tuvo este 2021 y para rematar este diciembre ya se estrenaron los trabajos que tuvo: “Amalgama”, “Bunker” (HBO Max) y “Los Enviados” (Paramount+).

“Fue un año maravilloso, la verdad, en muchos sentidos: tanto por el lado de la salud que afortunadamente que he estado sano todo este año, por otro lado, con trabajo que hay algunos frutos de todo ese esfuerzo y luego con un estreno que empezó con una participación especial en la última temporada de “Luis Miguel. La serie” y ahora continua para cerrar en diciembre con tres proyectos”.

Amalgama, su experiencia como odontólogo

El actor contó a Infobae México la experiencia que tuvo al trabajar con Carlos Cuarón, pues ya tenía mucho tiempo en querer hacer algo con el director.

“El primero en cine que es “Amalgama”, una película de Carlos Cuarón que hicimos un poquito antes de la pandemia siempre pensando en estrenarse en cines. Esperamos a que estuviera el momento y las condiciones propicias para que la gente estuviera segura y pudiera ir al cine a ver esta película como fue concebida”.

“Estoy muy contento por trabajar con Carlos, ya tenía muchas ganas de trabajar con él desde hace ya rato”, contó.

De igual forma, mencionó que ya sabía del trabajo de Cuarón y por esa razón quería trabajar con él.

“Soy muy fan de las películas que él escribió como “Solo con tú pareja” y con la película “Y tú mamá también”. Además de “Rudo y cursi” que él dirigió”.

Fotografía cedida hoy cortesía de Cinépolis Distribución, donde se observa al director de cine mexicano Carlos Cuarón, en una sesión en la Ciudad de México. EFE/ Cinépolis Distribución /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

“Me encanta también y pues es un talentosísimo director y finalmente me elige para hacer el personaje de Hugo Vera, en esta comedia oscura, que habla sobre el dolor de cuatro dentistas que se encuentran en una convención en la Riviera Maya y que se van de pinta a una isla y en esa isla las rivalidades se encuentran en cada uno de los personajes y nos va metiendo a cada uno a sacar a flote un dolor que está mostrando de origen y cada uno está viviendo una catarsis”, explicó.

“Estoy feliz por ese primer estreno en cine y tengo dos series más que vienen en camino en dos plataformas distintas”.

“El personaje que me corresponde, que es Hugo Vera, es parte de cuatro dentistas que hacemos Stephanie Cayo, quien es la doctora Elena, Tony Dalton y Manolo Cardona son los otros dos odontólogos y yo que soy un investigador, un conferencista dentro de la convención”, habló sobre el desarrollo de la película.

De acuerdo con la película, Hugo Vera “es un tipo que tiene un arraigo muy fuerte con la madre que no ha podido terminar de resolver el tema de cortar el cordón umbilical y eso también enrarece sus relaciones con las demás personas y con las mujeres, sobre todo, pero tiene una fascinación por las mujeres hermosas y cuando ve a la doctora Elena pues quiere ver de qué manera la convence para estar juntos”.

“Lo mismo sucede con los demás personajes, tienen lo mismo y resulta que nos vamos a esta isla paradisiaca que nos escapamos de las conferencias y ahí empieza una serie de rivalidades y de aventuras que hace que cada uno se esté completamente encerrado en su universo y que no esté este dolor a flote y que cada uno logre una catarsis para que al final pues exista esta posibilidad de redimirse, de sanar y de ser más fieles a nosotros mismos como buena comedia que tiene un final feliz. Filmada en entornos naturales divinos que es en el sur de Tulum, República Dominicana y Santo Domingo”, confesó.

“Los enviados”, un thriller policiaco

En esta segunda producción que ya se estrenó, Miguel Rodarte mencionó que “Los enviados” “es una super serie que es una creación del maestro Juan José Campanela, que es un director argentino, y ha sido galardonado con el Oscar. Es un hombre que de verdad, cuando lees el guion ves el nivel de talento y de entendimiento de la estructura de una historia”.

“Es un thriller policiaco con matices sobrenaturales y son historias de persecuciones y de descubrimientos y de encuentros. Son dos sacerdotes que los envía el Vaticano a investigar a otro ex sacerdote, en un pueblo mexicano, que se está adjudicando milagros y quieren saber si sí los está haciendo o no y eso destapa todo un universo”.

Rodarte interpreta a un policía local y actúa junto con Luis Gerardo Méndez, Miguel Ángel Silvestre y Elena Suela.

“Bunker”

Bunker (Foto: HBO MAX/@HBOMaxLAPR)

“Bunker” es la primer producción de Max original de México para el mundo, por lo cual, Miguer Rodarte se dice estar “sumamente emocionados”.

“Un poco nerviosos porque sabemos que tenemos de nuestra mano un producto que puede conectar con muchísimas personas y que es una comedia súper elevada, muy exaltada super sarcástica, oscura, medio vulgar, pero sabrosona y tiene muchos elementos para ser una comedia que te invita a olvidarte de todos sus problemas y carcajearte todo el tiempo”.

Los capítulos de “Bunker” son muy ágiles y cortos pero “que filmamos en el segundo pico más alto de la pandemia, que ya por fortuna la ley ya había decretado que nuestro oficio era indispensable y salimos de nuestro Bunker a este otro Bunker para filmar con todos los protocolos de seguridad”, contó a Infobae.

El actor platicó cómo fue grabar esta serie, ya que con la pandemia tuvieron que tener mucho cuidado para que ninguno de la producción fuera a enfermarse y tardar en la producción de la serie.

“Diario nos recibían cuatro personas de blanco y nos roseaban desinfectante antes y después de entrar, nos picoteaban la nariz dos veces a la semana o cuando había la necesidad de checar que todo estuviera bien, no nos dejaban comunicarnos entre departamentos si no era necesario, los actores teníamos nuestra propia cabinita para no entrar en contacto con los demás, entonces imagínate trabajar en esas condiciones fue una locura, pero también un gran privilegio y un gran honor poder estar trabajando en condiciones tan especiales en las que todo el mundo está encerrado y que está deseoso, salir a la calle y vivir un poco de llevar a cabo nuestros trabajos y sobre todo hacer lo que nos encanta y que nos entretiene hacer que es contar historias de alta calidad”.

Rodarte esta muy feliz de haber trabajado en estos tres proyectos muy diferentes, cada uno a su manera y cada uno tiene su valor automático y su marca que los hace espectacular: “estoy realmente muy agradecido y con las esperanzas de que el público pueda ver esto y conecte con cada una de estas historias propuestas, muy diferentes, pero muy buenas todas”.

Y a pesar de que fueron tres proyectos se puede ver el profesionalismo que tiene Miguel Rodarte para interpretar a sus personajes

“Es lógico que cuando va pasando el tiempo uno va agarrando muchísimo más elementos y herramientas y va madurando uno tanto en su oficio como en uno, entonces ese intercambio es maravilloso, pero sobre todo entender que si hay que echar para adelante, hay que continuar con la vida, tomar la riendas de la vida para estar seguro, o a través del miedo, sino a través del amor propio, por cuidado no porque me da pánico” dijo.

“Si algo que me determiné a no vivir esta pandemia es a través no del miedo, no quise caer en esa tentación que era muy fácil caer en ella, era muy fácil que el miedo se apoderara desde mi persona y fuera el motor principal y vale en cada decisión que tomara y el miedo no puede ser el regidor de mi vida, no lo voy a permitir”.

El cerrar el año con estar tres opciones para el público “para mí es un verdadero privilegio, un honor y un gusto enorme” finalizó.

