Cae el telón para Flow La Movie, leyenda del Reggaeton y las músicas del Caribe

La pegó con Te Boté, La Jeeppeta, La Bebé y Wow Remix, y estaba en postproducción de su primera película, Burundanga, pero el destino le impidió superar el techo que él construyó desde la rima y la consola.

José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, cuya base de operaciones estaba en Orlando, Florida, contó con un flow que le permitió transformar clásicos de la pista en éxitos globales, como le ocurrió con Te Boté.

La canción, nacida de la lírica de Cásper Mágico, Nío García, y el patrón de la calle, Darrell, llegó a nuevas generaciones en una colaboración que contó con la naciente estrella, Bad Bunny, la magia de Ozuna y el aporte de Nicky Jam.

El pelotazo de Te Boté alcanzó los 2′000.000 de reproducciones en 24 horas, lo cual significó un número uno consagratorio en YouTube para las carreras de cada una de las estrellas y puso al conejo malo en la mira de su siguiente gran colaboración con el colombiano J Balvin, Oasis, que lo proyectó al estrellato global.

La sensibilidad de Flow La Movie como productor permitió que cada una de las voces de los artistas tuviera su espacio en la canción sin que los egos de cada uno sufrieran demasiado. Así, una escucha inicial acoge a Ozuna acompañado con un piano, beats y bajo, para dar paso a Bad Bunny, Darrell, Cásper, Nío y cierra con Nicky Jam.

Además, Flow La Movie consolidó una base con bajo y programación que hizo de Te Boté, una canción de despecho para entregarse al perreo mientras se recuerdan las penas de los malos amores.

En términos de streaming, la canción es un clásico ineludible de las playlists de Spotify y Apple Music vinculadas al género, y mantiene el listón como una de las más bailadas en las pistas por su combinación de dembow, lírica y ritmo.

El éxito de reproducciones en las principales plataformas de este éxito pudo eclipsar a Flow La Movie: Te Boté contó con un remix al que se sumó Anuel AA en 2019, considerada la versión de las versiones del éxito.

Pero como mago con un truco de más en su cubilete, la unión de todos los poderes del reggaeton, con Darrell, Mike Towers, Anuel AA, Juanka, Nío García y Bray, movieron un verano pandémico con La Jeepeta.

Arrebatao’ dando vuelta’ en la jeepeta, el gancho que define la canción cuenta una tarde de jangueo mientras las drogas y las mujeres pasan al frente del automóvil. La canción, más de 2019 que de 2020, subió como un cohete en las listas de streaming y fue número 1 en España duranta la primera oleada del virus.

Flow La Movie falleció junto a su familia en un accidente de avión. (Foto: Instagram)

Con esos dos éxitos, Flow La Movie superó el temor de ser un One Hit Wonder, ganando quilates como mago de las consolas mientras como rebote su faceta como artista comenzó a ganar peso con sus propios éxitos, especialmente AM, que suma más de 270 millones de reproducciones en Spotify.

De nuevo, con la alianza de Nío García, Flow La Movie regresa con una base profunda de bajo y beats para perrear por los amores difíciles. AM es la canción de un enamoramiento vertiginoso que recorre los hoteles de San Juan. Nío le pone contrapunto a un final en el que los amantes se separan, más por descreimiento que por el fin del vértigo.

Flow La Movie continuó explorando ritmos para traerlos al género, como la bachata, protagonista de Comerte entera y Dividimos, ambas con el acompañamiento vocal de Nío, que refrendan el sabor boricua de unas composiciones que no eluden la pista pero que le bajan al perreo para permitir el amacize, el viejo baile de parejas que otros conocieron como salsa romántica.

La muerte del artista y productor Flow La Movie arrebata tanto al género urbano como a las músicas del Caribe de un versátil artista y productor que rompió barreras con su sensibilidad y su hábil conocimiento de los ritmos que construyeron al género urbano.

SEGUIR LEYENDO: