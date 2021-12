Vicente Fernández Jr. sobre la muerte de su padre: “Gracias por todo”

FILE PHOTO: Mexican singer Vicente Fernandez answers questions during a news conference in Bogota, Colombia, February 17, 2009. REUTERS/Eliana Aponte/File Photo

El ídolo de la música mexicana, Vicente Fernández, falleció en la mañana de este 12 de diciembre, según notificó la propia familia del Charro de Huentitán. El intérprete mexicano tenía 81 años de edad.

De acuerdo con el reporte de TV Azteca, al momento de su fallecimiento, el cantante habría estado en compañía de su familia, quienes se concentraron en el hospital Country 2000 para apoyar a su familiar desde el pasado 10 de diciembre, cuando se reportó una importante complicación en su salud.

Los medios de comunicacion presentes pudieron captar a su esposa, Doña Cuquita y de sus hijos, Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, así como su nietos, Camila, América y Alex Fernández, todos hijos de “El Potrillo”.

Hasta el momento, el único familiar que ha emitido una declaración desde redes sociales fue el primogénito de Vicente, Vicente Fernández Jr., quien compartió una fotografía junto al ícono de la música.

“Gracias por todo, te amo padre”, escribió a través de su cuenta de Instagram. Al momento, también se informó que una carroza fúnebre ingresó a la inmediaciones del nosocomio en donde Don Chente estuvo internado desde el pasado mes de agosto.

foto: Instagram

La muerte del Charro de Huentitán conmocionó profundamente a sus millones de fans, a sus colegas y sobre todo a su familia, de acuerdo con los reporteros que acudían a recibir el parte de salud, sus hijos y nietos llevaban un par de días reuniéndose en el hospital Country 2000 de Guadalajara, sitio donde falleció el cantante.

La salud de este artista de talla mundial decayó desde el pasado 9 de diciembre, fecha en que se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva el pasado 1º de diciembre. Cabe señalar que Vicente Fernández se encontraba hospitalizado desde el 9 de agosto de este año tras sufrir una caída.

Durante una emisión de Venga la Alegría, los conductores comentaron que la actitud de Alejandro Fernández durante una entrevista podría dar a entender que la salud de Vicente empeoró en los últimos días, pues trascendió que uno de sus pulmones presentó fallas; hecho que “El Potrillo” no desmintió.

Un día después, el 10 de diciembre, Vicente Fernández Jr. confirmó que su papá se encontraba en una situación bastante preocupante: “Esta grave, está delicado. Estamos todos en oraciones”, declaró el hijo del Charro de Huentitán ante las cámaras del matutino de TV Azteca mientras partía del hospital en su carro.

Image de archivo. El cantante Vicente Fernándeza durante la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. 14 de octbubre de 2011. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Ese día también se reportó que Vicente Fernández Jr. y su madre, Cuquita Abarca, habían acudido al hospital desde las primeras horas del 10 de diciembre, situación que generó extrañeza entre los reporteros que están a las afueras del lugar, pues notaron que las visitas eran más tarde respecto a los cuatro meses que permaneció internado el cantante de Acá entre nos.

Por su lado, el hijo de Alejandro Fernández reveló a Venga la Alegría cçomo estaba durante los últimos días: “Está sedadito, pero está estable. (los doctores) están trabajando y yo tengo confianza de que va a estar bien”, explicó el joven al salir de su visita.

Durante las últimas horas de vida del cantante, el amor de su vida, Cuquita Abarca así como sus hijos Vicente Fernández Jr. y Alejandra estuvieron dentro del hospital orando y concentrando su energía en la mejora de Chente.

A pesar de su muerte, la larga y premiada trayectoria de Vicente Fernández aún no llega a su fin, pues a finales de 2020 anunció que tenía muchísimo material preparado en su famoso rancho Los tres potrillos: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

