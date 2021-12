La respuesta de Jennifer Aniston a quienes la cuestionan por no ser madre: “Nadie sabe por qué no tengo hijos”

Jennifer Aniston contestó a quienes la critican por no ser madre: “Nadie sabe por qué no tengo hijos” (Foto: Getty Images)

Jennifer Aniston habló sobre las suposiciones de que sacrificó su oportunidad de ser madre por su carrera como actriz en Hollywood. Con una extensa trayectoria en cine y televisión, la actriz todavía tiene que seguir dando explicaciones sobre su vida sentimental.

En declaraciones a The Hollywood Reporter en un reportaje que la tiene de portada de la edición de diciembre de la revista, Aniston confesó que la lastimaban las constantes preguntas de la prensa sobre si iba a tener hijos: “Solía tomarme todo a nivel personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, escogió su carrera antes de tener niños’”.

“Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico”, afirmó la actriz de 52 años. “Nadie sabe nada, y es muy doloroso”.

Durante décadas, los medios han especulado con la vida personal de Aniston. La actriz, que se ganó el reconocimiento a nivel mundial dando vida a Rachel Green en “Friends”, es hoy una de las mujeres más poderosas del mundo del entretenimiento. No obstante, las decisiones que tomó en el plano personal siguen siendo de gran importancia para la prensa.

La vida sentimental de Aniston ha sido siempre un tema favorito en los medios, sobre todo a partir de 1998, momento en el que comenzaba a salir con el actor Brad Pitt, con quien se casaría en el año 2000. Cinco años más tarde, la actriz solicitaba el divorcio a Pitt, quien la dejó por Angelina Jolie. Desde entonces, Jen se convertía en “la novia de América”, y todo el mundo parecía obsesionado con que encontrara su final feliz y tuviese hijos.

Tras su doloroso divorcio con Pitt, Aniston se casó con Justin Theroux en 2015. Dos años después, en 2018, estaban separados. La ex pareja mantiene una estrecha amistad. En abril, el actor habló de la relación que tiene con Jen: “Yo diría que seguimos siendo amigos. No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Nos escribimos“, dijo a la revista Esquire.

“Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos. Las mujeres no pueden hacer eso”, afirmó Aniston a THR en referencia al constante escrutinio que sufren las mujeres.

Jennifer Aniston y Justin Theroux en la fiesta de Vanity Fair en 2017 (Foto: WireImage)

En la entrevista con The Hollywood Reporter, Aniston también contó que tuvo que salir del set de grabación de la reunión de “Friends” hasta tres veces porque recordó uno de los peores momentos de su vida. Fue un momento duro para ella , según reveló la propia actriz.

La protagonista de “The Morning Show” reconoció que tanto ella como sus compañeros -Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry- fueron bastante “ingenuos” al pensar que en el reencuentro todo serían risas y anécdotas.

“Viajar en el tiempo es difícil”, dijo a la estrella a The Hollywood Reporter. “Creo que fuimos ingenuos al entrar, pensando: ‘¿Cómo va a ser esto de divertido? Están volviendo a armar los decorados, exactamente como estaban’. Y luego, llegamos allí y fue como...: ‘No había caído en lo que estaba pasando en mi vida la última vez que estuve aquí’, relató. “Y eso me tomó por sorpresa, porque fue como: ‘Hola, pasado, ¿te acuerdas de mí? ¿Recuerdas qué mierda era todo? Pensaste que la vida estaba frente a ti y que iba a ser simplemente maravillosa, y luego pasaste por, quizás, el momento más difícil de tu vida”.

“Me removió todo y, por supuesto, con las cámaras en todas partes y yo siendo un poco accesible emocionalmente, como ya saben, tuve que salir en ciertos momentos de la grabación”, agregó Aniston, que hoy vive un gran momento laboral gracias a la serie de Apple que no solo protagoniza si no que también produce con Reese Witherspoon.

Justo cuando Jen finalizó “Friends” atravesó un periodo muy difícil tras la ruptura inesperada con Pitt, quien ya se mostraba muy enamorado de Jolie.

Jennifer Aniston y Brad Pitt (Foto: Getty Images)

A principios de este año, Aniston contó que había cortado relación con amigos que optaron por no vacunarse contra el COVID-19. En conversación con The Hollywood Reporter, la actriz dijo que se enfrentó a una reacción violenta por sus comentarios.

“No entiendo la desconexión en este momento, ¿ser acosado por querer que la gente no se enferme? Quiero decir, de eso es de lo que estamos hablando“, dijo.

