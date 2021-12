Una película ecuatoriana quedó entre las preseleccionadas para competir por el Oscar

El largometraje, “Sumergible”, dirigido por Alfredo León, es uno de los títulos que constan en esta lista y que fue enviada por la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nombres de los largometrajes elegibles para ser considerados en las categorías de Mejor Película Internacional para la nonagésima cuarta edición de los premios Oscar. En el listado para integrar esta categoría están 14 películas latinoamericanas y 1 española. Ecuador con la película Sumergible fue calificada como “elegible para ser considerada como largometraje internacional”.

La preselección de 15 películas se dará a conocer el 21 de diciembre de 2021 y los nominados a esta categoría serán anunciados el 8 de febrero de 2022. Noventa y tres países han presentado películas que son elegibles para ser consideradas en la categoría de Largometraje Internacional que se define como un producto audiovisual de más de 40 minutos, que se haya producido fuera de los Estados Unidos y que tenga una pista de diálogo de más del 50% en otro idioma que no sea inglés, según informó en un comunicado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La participación de Ecuador en este listado no es nueva, pero el historial de películas que han logrado estar entre las “elegibles” de la Academia se remonta al 2013, cuando por primera vez la película Mejor no hablar de ciertas cosas integró la lista. En 2014, Silencio en la Tierra de los Sueños también conformó la lista de filmes extranjeros. La película Alba, estrenada en 2016, fue otra de las elegidas para la lista previa a los preseleccionados. A son of a man, postulada en 2019, Vacío de 2020, son algunos de los largometrajes que han representado al país andino, cuya historia cinematográfica inició en 1924.

Sumergible, dirigida por Alfredo León.

Sumergible tuvo su estreno el pasado mes de marzo en cines y en la plataforma Touché Premiere, de la casa productora de Enchufe Tv. La película narra la historia de cuatro personas que viajan dentro de un narcosubmarino hecho de forma artesanal y que está a punto de hundirse en altamar, junto con su valioso cargamento. El miedo, la codicia y el egoísmo de los tripulantes se revelará en medio de las difíciles condiciones de supervivencia que enfrentan.

El largometraje fue dirigido por Alfredo León y se realizó con la coproducción de Boom en Cuadro, Carnaval Cine (Ecuador) y Proyección Films (Colombia). De acuerdo con un comunicado del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, este filme fue grabado con la participación de un elenco internacional, en el que figuran los colombianos Natalia Reyes y José Restrepo, el costarricense Leynar Gómez y el ecuatoriano Carlos Valencia. También contó con Sebastián Cordero como productor.

Valencia y Cordero son conocidos por la película Ratas, ratones y rateros, estrenada en 1999. Valencia actuó en el papel protagónico como un ladrón que cruza la línea de la violencia cuando su primo, un endurecido criminal, busca refugio en su casa. Mientras que Cordero elaboró el guión y dirigió la película, una de las más recordadas y más vistas del cine ecuatoriano.

(De izq. a der.) Alfredo León, Director, Natalia Reyes, actriz, y Sebastián Cordero, cineasta ecuatoriano.

Por su parte, Alfredo León también es un director experimentado. León dirigió de la película Mono con gallinas, que ganó tres galardones en el World Premieres Film Festival en Manila, Filipinas.

Sumergible fue un proyecto beneficiario del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación en la línea de “Creación Artística” 2019. La película ecuatoriana deberá competir con El Prófugo, de Argentina; El Gran Movimiento, de Bolivia; Deserto Particular, de Brasil; Blanco en Blanco, de Chile; Memoria, de Colombia; Clara Sola, de Costa Rica; La fiera y la fiesta, de República Dominicana; y Noche de Fuego, de México; para ser una de las quince películas preseleccionadas para integrar los nominados de la categoría para filmes internacionales de los aclamados Oscar.

