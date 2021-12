Danna Paola alertó a sus fans luego de aparecer con oxígeno

Danna preocupó a sus fans en redes sociales (Foto: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola despertó la curiosidad y preocupación entre sus fans, ya que la famosa compartió una foto en la que sale con un respirador de oxígeno, lo que ha generado diversas especulaciones sobre un posible caso de Covid-19.

La imagen la subió mediante sus historias temporales de Instagram y se puede ver a Danna Paola vestida de negro y con gorra, mientras levanta un brazo y se ve que respira con ayuda de una máscara de oxígeno, aunque no se le ve por completo la cara.

“Abríguense amiguitos”, fue el texto con el que acompañó la fotografía. Al parecer Danna Paola se encuentra con algún resfriado porque hasta recomendó a sus seguidores que tomarán precauciones con las bajas temperaturas, sin embargo no ha dado más detalles de su salud.

Aunque generó polémica, no ha dado ninguna declaración hasta el momento y no ha subido foto ni video a sus redes sociales. Decidió mantener la incertidumbre de sus fans pero han surgido otras teorías de lo que podría esta pasando con la también actriz.

La cantante subió una foto que generó rumores (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@dannapaola)

No descartaron diferentes posibilidades y una de ellas es que tal vez la artista sólo les haya jugado una broma, pues tiene un característico sentido del humor. Otros internautas aseguraron que lo más probable es que la llegada de la temporada de frío le provocó una enfermedad respiratoria y eso obligó a Danna Paola a usar oxígeno.

Lo cierto es que el oxígeno también se puede utilizar para enfermedades respiratorias que no son tan delicadas, pero la preocupación de sus seguidores se hizo presente, ya que hubo quienes sospecharon que se había contagiado de Covid-19.

Seguramente recibió todo el apoyo y cariño por parte de sus fans porque siempre están al pendiente de lo que pasa con la cantante.

Danna decidió hacerse un cambio de look (Foto: Instagram/@dannapaola)

Por otro lado, hace un par de días también sorprendió a sus seguidores ya que hizo un post en Instagram en donde dejó al descubierto su nuevo look. Luego de sorprender con su versión más corta y platinada, la cantante de 26 años demostró que siempre está llena de sorpresas al regresar al pelo extra largo, pues optó por una textura rizada con la que se convirtió en tendencia.

La actriz dejó el extra platinado para pasar al tono rubio clásico. “Mi wifi es tan tóxico como mi 2021″, de esa manera tituló sus fotografías, las que causaron revuelo entre sus fans. La publicación cuenta con más de un millón de “me gusta” y obtuvo diversos comentarios.

La mexicana se mostró muy feliz con el resultado de su nuevo look al tomarse distintas fotos frente a un espejo. “Diosa mexicana”, “Tú eres única, te amamos”, “Estás llena de ternura”, “Amo tu cabello, de cualquier forma se ve increíble”, “Gracias por existir”, “Por un 2022 con mejor wifi”, “Los lives de Danna y el internet malo es clásico, si no tiene mala conexión el live no es Danna”, entre otros comentarios.

La cantante bromeó con las fallas que ha tenido en sus transmisiones en vivo (Foto: Twitter)

le escribieron varios internautas y algunos destacaron lo malo que le resultó su internet, ya que en sus múltiples “transmisiones en vivo” ha tenido problemas por la mala calidad de su wifi y hasta ella ha bromeado con eso. Recientemente compartió algunos memes en Twitter, donde se ven algunas imágenes pixeleadas de Danna.

De ahí aprovecharon los usuarios para mostrar más videos y fotos graciosas, haciendo referencia a lo antes mencionado y también varias personas le pidieron hasta que cambiara de compañía y de internet para evitar interrumpir las transmisiones que hace para mantener una platica.

SEGUIR LEYENDO: