El día que Gallo Elizalde se enteró de la muerte de su hermano Valentín Elizalde: “Mi corazón se desmoronaba”

Valentín Elizalde recibió 20 impactos de bala y un "tiro de gracia" (Foto: Cuartoscuro)

Se cumplen 15 años del asesinato de Valentín Elizalde, el joven que con una fugaz carrera en el regional mexicano perdió la vida a los 27 años cuando fue ultimado por un grupo de personas tras dar un concierto en el norte del país, zona caliente del crimen organizado.

Por ello, familiares y seguidores del llamado Gallo de oro han recordado este día el trágico momento cuando el intérprete de Vete ya y Lobo domesticado partió de este mundo por razones aún no del todo esclarecidas.

Ha sido su hermano Juan Francisco Elizalde Valencia, mejor conocido como Gallo Elizalde, quien compartió en sus redes sociales cómo vivió aquella noticia que conmocionó no sólo a su familia, sino que impactó a miles de fans en México y el sur de Estados Unidos.

Gallo Elizalde contó como pocas veces el estremecedor momento que marcó su vida (Foto: IG @gallo_elizalde)

Fue en Instagram donde acompañando a una imagen, el también cantante compartió la triste anécdota: “Les contaré un poco plebes... Fue en la madrugada de este día cuando yo estaba recibiendo la llamada más triste de mi vida porque fue cuando mi hermano Flaco me habla y me dice que Vale había sufrido un atentado saliendo del evento”, comenzó a relatar en su post dirigido a sus 236 mil seguidores.

“Al momento de escuchar todo lo que me decía todo se me puso en cámara lenta, colgué la llamada y me puse a marcarle a mi hermano con la esperanza que me contestaría el celular diciéndome: ‘Pacorro, estoy bien, sólo fue el susto”, recordó.

Elizalde recordó la impotencia que sintió al no obtener respuesta de su hermano, quien para entonces ya era una figura sobresaliente del regional mexicano y su “héroe” personal: “Mi corazón se desmoronaba otra vez al no recibir respuesta, no sabía qué pensar, a dónde ir, a quién llamar, mi hermano en ese momento lo era todo para mí, mi cómplice, mi amigo, mi héroe se había ido para siempre”, redactó Gallo.

Con esta imagen, el hermano del cantante recordó el fatídico momento cuando se enteró de la muerte del "Gallo de oro" (Foto: Instagram @gallo_elizalde)

Para finalizar su sentido post, agradeció a todos los fans de su hermano por mantener vivo el recuerdo y legado musical del Gallo de oro más vivo que nunca: “Hoy después de 15 años sigue doliendo su ausencia y lo sigo queriendo y extrañando mucho, gracias a todos ustedes por mantener vivo el recuerdo de mi hermano”, finalizó.

La violenta tragedia que creó una leyenda

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, tras terminar su actuación en el palenque de la Expo-feria en Reynosa, Tamaulipas, Valentín fue atacado por tres hombres que le cerraron el paso a la camioneta donde viajaba.

Se realizaron 75 detonaciones las cuales causaron la muerte del intérprete y de su chofer, Raymundo Ballesteros, su representante y amigo, Mario Mendoza. Sorprendentemente, su primo Fausto Tano Elizalde, logró salir con vida del ataque.

De acuerdo con los informes oficiales, fueron 20 tiros los que impactaron al cantante, quien además recibió el letal llamado “tiro de gracia”. Existen diversas versiones en torno a qué fue lo que provocó el cruento atentado contra Valentín, una de ellas es que el tema A mis enemigos, que interpretó en su última presentación, causó la ira de un comando aliado al crimen que había asistido al evento. Dicha canción sería un himno solicitado anteriormente por un grupo rival para demostrar superioridad, y presuntamente fue la “firma de ejecución” del recordado cantante, quien fue despedido por alrededor de dos mil personas a ritmo de banda, quienes recibieron su cuerpo en el aeropuerto de Ciudad Obregón, Sonora.

Valentin Elizalde en 2005, cuando presentó su disco de banda titulado "Soy así" bajo el sello de Universal Music (Foto: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM)

Tras su muerte sobrevino la leyenda y temas como La más deseada, Te quiero así, El pávido návido y La papa se convirtieron en nuevos clásicos del género. Fue en 2008 cuando la Procuraduría General de la República atribuyó el asesinato a Raúl Hernández Barrón, alias El Flander, ex militar del Ejército Mexicano que formó parte del Cártel del Golfo y los Zetas, y a Jaime González Durán, alias El Hummer, sin embargo aún se desconoce quién habría sido el autor intelectual del sangriento crimen.

