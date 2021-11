Cómo se veía Pedro Sola cuando salió de la UNAM

El conductor de Ventaneando quería ser actor (Foto: Pedro Sola/Youtube - captura de pantalla)

Pedro Sola es conductor de Ventaneando desde 1996, pero su formación profesional no es el Periodismo o la Comunicación, sino la Economía. El carismático presentador de televisión fue alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A los 16 años, Pedro Sola quería estudiar Literatura dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para perseguir su sueño de ser actor, sin embargo, su padre no permitió su libre elección y se decidió por la carrera de Economía.

“Me preguntan que estudié, soy Lic. en Economía egresado de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, hoy ya facultad.”, expresó en un tuit de 2017.

Esta es la imagen donde Pedro Sola no tendría más de un año o dos de haber egresado (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

En varias ocasiones, Sola ha explicado que se desempeñó por casi tres décadas en dicha profesión: “fui economista, no sé por qué y me mantuve con ese trabajo por 27 años de mi vida. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”, mencionó en uno de sus videos en YouTube.

Respecto a las fotos de su juventud, una de ellas fue compartida por él mismo en Instagram mientras que las otras dos se filtraron en diversas redes sociales de sus fans.

Durante un programa de Ventaneando, sus compañeros mostraron la veraniega imagen y Pedrito Sola explicó que, cuando le tomaron esa foto cerca de una playa, no tenía mucho tiempo de haberse graduado de la UNAM.

Esta es otra de las fotos filtradas del presentador (Foto: Twitter)

“Tenía como unos 23 o 24 años ahí, llevaba el cabello largo, nunca tuve bonito cabello porque lo tenía así, muy poquito y medio ralo”, mencionó, de igual forma, el economista explicó en dónde se encontraba y quién había capturado la imagen: “eso fue en Puerto Vallarta, tenía una amiga -que desgraciadamente falleció- su papá era el dueño de ese hotel y vivía en una suite”, mencionó en enero de 2018.

En la imagen, el joven economista lucía una playera tipo polo a rayas naranja con blanco así como un traje de baño tipo trusa en color negro. “El traje de baño se usaba chiquito, ahora si me pongo ese mismo traje, la panza no dejaría ver el traje”, dijo Pedro Sola entre risas.

El origen de las otras dos fotografías no está muy claro, pero en una de ellas aparece sonriendo junto a una chica y por el corte de cabello, se puede deducir que también pertenece a su etapa como recién graduado.

Esta es otra de las fotos filtradas del presentador (Foto: Twitter)

En otra de las imágenes filtradas en redes sociales, Pedro Sola está junto a dos mujeres al borde de una piscina y su rostro parece aún más inmaduro, por lo que podría pertenecer a su época de bachillerato o los primeros años de su licenciatura.

Así lucía Pedro Sola cuando estaba en la adolescencia (Foto: Twitter)

Actualmente, el presentador colabora con Pati Chapoy y Daniel Bisogno en Ventaneando, el programa de espectáculos vespertino que se transmite por Azteca Uno, aunque también ha colaborado en grabaciones de comerciales y constantemente aprovecha sus redes sociales para emitir sus opiniones respecto a cine o la situación política del país, lo que constantemente desencadena tanto polémicas y largos hilos de apoyo para Pedro Sola.

Por ejemplo, recientemente tundió a Luis Miguel después de ver la tercera temporada de su bioserie. El conductor aseguró que la interpretación de Diego Boneta le dejó la sensación de que el “Sol de México” es una persona “odiosa”.

Así lucían los conductores de Ventaneando en los primeros años del programa (Foto: Twitter/@Pepillo_Origel)

“Si Luis Miguel es tan odioso como Diego Boneta en Luis Miguel, la serie se merece todo lo que le ha pasado en la vida”, tuiteó.

El polémico comentario de Pedrito Sola causó sensación en la plataforma, pues los usuarios no tardaron en reaccionar. Incluso algunos le dieron la razón argumentando que el todas las acciones tienen sus respectivas consecuencias.

