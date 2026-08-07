¿Siguen siendo necesarios los zoológicos? La crisis ambiental reabre el debate sobre su papel en la conservación

Zoológicos. REUTERS/Chalinee Thirasupa

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El papel de los zoológicos en la sociedad contemporánea se encuentra en el centro de un debate complejo, donde influyen posturas sobre el bienestar animal, la conservación de especies y la función educativa de estos espacios. Aunque reciben críticas de sectores que priorizan los derechos de los animales, muchos de estos lugares han transformado su enfoque para responder a los desafíos ambientales actuales, centrándose en la protección de la biodiversidad y en la generación de conocimiento científico.

La crisis ambiental global, marcada por la pérdida de hábitats, la alteración climática y el tráfico de fauna silvestre, ha incrementado la presión sobre numerosas especies. En este contexto, especialistas como Itzcóatl Maldonado Reséndiz y Gerardo López Islas, académicos de la UNAM, consideran que estos recintos pueden desempeñar un papel relevante dentro de las estrategias para resguardar a los animales amenazados y promover la educación ambiental en la población.

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Ambos expertos coinciden en que su función ha evolucionado. Más allá de su origen como colecciones privadas para el entretenimiento de las élites, hoy se conciben como centros de conservación, investigación y difusión de la importancia de proteger a las especies en peligro.

Conservación y bienestar animal en los zoológicos

Los problemas ecológicos que enfrenta el planeta en el siglo XXI, como la deforestación y el calentamiento global, han llevado a que la fauna deba vivir bajo el resguardo humano para evitar su desaparición. Según el especialista, mantener poblaciones en zoológicos puede ser una medida temporal mientras se recuperan los hábitats naturales, con el objetivo de reintroducir a los ejemplares cuando las condiciones lo permitan.

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Durante su estancia en estos espacios, los animales requieren condiciones apropiadas de bienestar, que incluyen alimentación adecuada, atención veterinaria y protección frente a factores ambientales extremos. El académico destacó que el término “zoológico” se ha ampliado, y que hoy se prefiere hablar de “centros de conservación”, con una visión más integral y ética.

Una infografía presenta la evolución de los zoológicos a centros de conservación, educación y bienestar animal, un cambio analizado por expertos de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos lugares permiten que niños y adultos comprendan la situación de especies amenazadas y tomen conciencia sobre la importancia de su preservación. Observarlos, conocer sus historias y entender su función en los ecosistemas puede despertar empatía y reforzar el compromiso social con la naturaleza.

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La definición de bienestar animal, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, abarca tanto el estado físico como mental del ejemplar en relación con su entorno. Esto implica salud, nutrición, seguridad y la posibilidad de expresar comportamientos naturales.

Desafíos y prácticas para garantizar el bienestar en cautiverio

Las poblaciones silvestres disfrutan de entornos amplios con recursos dispersos, lo que les exige recorrer grandes distancias para obtener alimento, agua y refugio. Habitar en estos centros, reduce la necesidad de desplazamientos extensos, presentando el reto de mantener a los animales activos y mentalmente estimulados.

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Para compensar estas limitaciones, se han implementan programas de enriquecimiento ambiental, que incluyen estímulos sensoriales, objetos para manipular, estructuras para escalar y actividades que simulan la búsqueda de alimento o la caza. Estas prácticas buscan promover conductas naturales y evitar el aburrimiento o el estrés.

Ambos especialistas señalaron que el bienestar animal requiere evaluación continua, inversiones económicas y supervisión por personal especializado.

La existencia de zoológicos responde a una necesidad social y científica. No solo facilitan la investigación y la reproducción de especies en riesgo (como ha ocurrido con el lobo mexicano o el ajolote de Xochimilco), sino que hacen posible acercar a la población a la diversidad biológica, fortalecer la educación ambiental y promover el respeto hacia los seres vivos.

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El dilema entre libertad y cautiverio, es un desafío constante en garantizar que las decisiones sobre el manejo de animales respondan a criterios científicos, éticos y de responsabilidad ambiental, en un esfuerzo conjunto para preservar la biodiversidad en tiempos de profunda transformación ecológica.