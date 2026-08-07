México
Agregar Infobae enGoogle

¿Siguen siendo necesarios los zoológicos? La crisis ambiental reabre el debate sobre su papel en la conservación

Los problemas ecológicos que enfrenta el planeta en el siglo XXI, como la deforestación y el calentamiento global, han llevado a que la fauna deba vivir bajo el resguardo humano para evitar su desaparición

Zoológicos. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Zoológicos. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Guardar

El papel de los zoológicos en la sociedad contemporánea se encuentra en el centro de un debate complejo, donde influyen posturas sobre el bienestar animal, la conservación de especies y la función educativa de estos espacios. Aunque reciben críticas de sectores que priorizan los derechos de los animales, muchos de estos lugares han transformado su enfoque para responder a los desafíos ambientales actuales, centrándose en la protección de la biodiversidad y en la generación de conocimiento científico.

La crisis ambiental global, marcada por la pérdida de hábitats, la alteración climática y el tráfico de fauna silvestre, ha incrementado la presión sobre numerosas especies. En este contexto, especialistas como Itzcóatl Maldonado Reséndiz y Gerardo López Islas, académicos de la UNAM, consideran que estos recintos pueden desempeñar un papel relevante dentro de las estrategias para resguardar a los animales amenazados y promover la educación ambiental en la población.

PUBLICIDAD

Ambos expertos coinciden en que su función ha evolucionado. Más allá de su origen como colecciones privadas para el entretenimiento de las élites, hoy se conciben como centros de conservación, investigación y difusión de la importancia de proteger a las especies en peligro.

Conservación y bienestar animal en los zoológicos

Los problemas ecológicos que enfrenta el planeta en el siglo XXI, como la deforestación y el calentamiento global, han llevado a que la fauna deba vivir bajo el resguardo humano para evitar su desaparición. Según el especialista, mantener poblaciones en zoológicos puede ser una medida temporal mientras se recuperan los hábitats naturales, con el objetivo de reintroducir a los ejemplares cuando las condiciones lo permitan.

PUBLICIDAD

Durante su estancia en estos espacios, los animales requieren condiciones apropiadas de bienestar, que incluyen alimentación adecuada, atención veterinaria y protección frente a factores ambientales extremos. El académico destacó que el término “zoológico” se ha ampliado, y que hoy se prefiere hablar de “centros de conservación”, con una visión más integral y ética.

Una jaula rota, un invernadero con personas trabajando, y varias ilustraciones de iconos sobre colecciones de edificios, la Tierra, animales y una familia.
Una infografía presenta la evolución de los zoológicos a centros de conservación, educación y bienestar animal, un cambio analizado por expertos de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos lugares permiten que niños y adultos comprendan la situación de especies amenazadas y tomen conciencia sobre la importancia de su preservación. Observarlos, conocer sus historias y entender su función en los ecosistemas puede despertar empatía y reforzar el compromiso social con la naturaleza.

La definición de bienestar animal, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, abarca tanto el estado físico como mental del ejemplar en relación con su entorno. Esto implica salud, nutrición, seguridad y la posibilidad de expresar comportamientos naturales.

Desafíos y prácticas para garantizar el bienestar en cautiverio

Las poblaciones silvestres disfrutan de entornos amplios con recursos dispersos, lo que les exige recorrer grandes distancias para obtener alimento, agua y refugio. Habitar en estos centros, reduce la necesidad de desplazamientos extensos, presentando el reto de mantener a los animales activos y mentalmente estimulados.

Para compensar estas limitaciones, se han implementan programas de enriquecimiento ambiental, que incluyen estímulos sensoriales, objetos para manipular, estructuras para escalar y actividades que simulan la búsqueda de alimento o la caza. Estas prácticas buscan promover conductas naturales y evitar el aburrimiento o el estrés.

Ambos especialistas señalaron que el bienestar animal requiere evaluación continua, inversiones económicas y supervisión por personal especializado.

La existencia de zoológicos responde a una necesidad social y científica. No solo facilitan la investigación y la reproducción de especies en riesgo (como ha ocurrido con el lobo mexicano o el ajolote de Xochimilco), sino que hacen posible acercar a la población a la diversidad biológica, fortalecer la educación ambiental y promover el respeto hacia los seres vivos.

El dilema entre libertad y cautiverio, es un desafío constante en garantizar que las decisiones sobre el manejo de animales respondan a criterios científicos, éticos y de responsabilidad ambiental, en un esfuerzo conjunto para preservar la biodiversidad en tiempos de profunda transformación ecológica.

Temas Relacionados

zoológicosanimalesmaltrato animalcrisis ambientalUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

La revista británica señaló que la presidenta de México habría adoptado un discurso más desafiante

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Raquel Serur Smeke representó a México en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y se reunió con integrantes del nuevo gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación bilateral

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir reveló que lo regañaron en SeaWorld por acercarse a la orca Shamu: “Nomás faltó que llegara el FBI”

Aseguran que La Granja VIP destruirá el raiting de La Casa de los Famosos México gracias a que ya firmó esta celebridad

DEPORTES

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa

Cuánto cuesta el nuevo jersey negro del Club América