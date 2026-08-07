“Mal de amores” la serie que llevará a las pantallas el libro de Ángeles Mastretta ya tiene fecha de estreno

Tráiler oficial para el título "Mal de Amores" de Netflix. (Netflix Latinoamérica/Youtube)

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Con trailer y poster oficial, Netflix, se prepara para el estreno de una de las adaptaciones de obras literarias más esperadas de la temporada. Mal de amores llegará en septiembre y adapta la obra homónima de Ángeles Mastretta.

La historia sigue a Emilia Sauri, una joven del México prerrevolucionario que aspira a ejercer la medicina en una sociedad que margina las ambiciones femeninas. Según la sinopsis oficial, Emilia “quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar sin límites”.

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Según la sinopsis oficial, Emilia “quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar sin límites”. (Captura de pantalla/Netflix Latinoamérica Youtube)

Fecha de estreno de Mal de Amores confirmada

La serie llegará a la plataforma el 2 de septiembre y constará de 7 episodios.

La producción rodada en Puebla, localidad de la que es oriunda su ahutora se prepara para traer la premiada novela de la académica y escritora mexicana al streaming.

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Renata Vaca, de Saw X a Emilia Sauri

Una mujer eleva el rostro y recibe la luz solar en un paisaje rocoso, como parte de una producción de Netflix. (Netflix Latinoamérica)

La protagonista es Renata Vaca, actriz mexicana nacida en 1999 que comenzó su carrera en televisión con Rosario Tijeras y La reina soy yo, ambas en 2019. Con los años acumuló proyectos de mayor alcance: Saw X (2023), la miniserie Familia de medianoche (2024) y la película de ciencia ficción Nuestros tiempos (Netflix, 2025).

Vaca interpreta a Emilia Sauri, el personaje más representativo de la obra de Mastretta: una mujer que enfrenta la dictadura porfiriana, el estallido revolucionario de 1910 y las luchas internas por el poder sin renunciar a sus propias aspiraciones.

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Según informó Hollywood Reporter, la actriz trabaja en paralelo en un drama musical de Paramount Pictures y Hybe América, como la única intérprete latinoamericana del elenco en una producción global inspirada en el universo del K-pop.

Dos hombres, una revolución

Emilia divide su corazón entre dos hombres de carácter opuesto. Juan Pablo Fuentes interpreta a Daniel Cuenca, el aventurero y revolucionario ligado a su vida desde la infancia (Netflix Latinoamérica)

Emilia divide su corazón entre dos hombres de carácter opuesto. Juan Pablo Fuentes interpreta a Daniel Cuenca, el aventurero y revolucionario ligado a su vida desde la infancia. Fuentes, nacido en 2003, comenzó frente a cámaras a los 8 años en comerciales y a los 17 filmó su primera película. Su carrera tomó impulso con Pacto de silencio (2023), Bandidos (Netflix, 2024) y Príncipes salvajes, del director Beto Hinojosa.

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El papel de Antonio Zavala, el médico pacifista que representa el otro extremo del dilema amoroso de Emilia, recae en Iván Amozurrutia, actor capitalino nacido en 1993 y nieto de la actriz Kitty de Hoyos. Amozurrutia se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y acumula créditos en La venganza de las Juanas (2021), Oscuro deseo (Netflix, 2022), Donde hubo fuego (2022) y El niñero (2023).

El reparto se completa con Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Cassandra Ciangherotti, Diana Bovio, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera. El lema elegido por Netflix para promocionar la producción condensa el tono de la serie: “La pasión es revolucionaria”.

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La novela que ganó el Rómulo Gallegos

Al año siguiente de su publicación, la novela recibió el Premio Rómulo Gallegos —la primera vez que ese galardón se otorgaba a una mujer— y fue traducida a más de siete idiomas (Ángeles Mastretta/Archivo EFE 2016)

Mal de Amores fue publicada en 1996 por Ángeles Mastretta, escritora y periodista nacida en Puebla en 1949. Estudió Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Puebla.

Al año siguiente de su publicación, la novela recibió el Premio Rómulo Gallegos —la primera vez que ese galardón se otorgaba a una mujer— y fue traducida a más de siete idiomas. La obra narra la historia política y sentimental de una familia liberal poblana durante la dictadura de Porfirio Díaz, el levantamiento armado de 1910 y las luchas posrevolucionarias por el poder.

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Su debut literario, Arráncame la vida (1985), ya había obtenido el Premio Mazatlán de Literatura y se tradujo a once idiomas. Entre sus títulos posteriores figuran Mujeres de ojos grandes, El cielo de los leones y Maridos, entre novelas, cuentos y memorias. Para esta adaptación, Mastretta no solo cedió los derechos de su obra: figura como productora ejecutiva de la serie.

Un proyecto de familia

La obra narra la historia política y sentimental de una familia liberal poblana durante la dictadura de Porfirio Díaz, el levantamiento armado de 1910 y las luchas posrevolucionarias por el poder. (Netflix Latinoamérica)

La dirección recayó en Catalina Aguilar Mastretta, hija de la novelista, quien además asumió la producción ejecutiva y el guion junto con Fernanda Eguiarte y Daniela Gómez. Catalina estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, cine en la Universidad de Nueva York y guion en el Instituto Estadounidense del Cine.

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Su carrera como directora arrancó en 2014 con Las horas contigo, nominada al Ariel como mejor ópera prima. En 2017, Todos queremos a alguien —comedia romántica bilingüe protagonizada por Karla Souza— recaudó 100 millones de pesos en cartelera y atrajo a dos millones de espectadores en salas mexicanas. Su tercera película, Cindy la regia (2020), fue la más taquillera del año en México con 106 millones de pesos y 1.8 millones de asistentes.

En televisión, participó como guionista en Diablo Guardián (2018) y dirigió la serie Nadie nos va a extrañar (2024). En la dirección de Mal de Amores también participó Humberto Hinojosa, conocido por Príncipes salvajes. La producción estuvo a cargo de la empresa Filmadora, con José Nacif y Ramiro Ruiz como productores. El equipo técnico incluyó a Carmen Cabana en la dirección de fotografía, a Sandra Cabriada en el diseño de producción y a Adela Cortázar en el vestuario.

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